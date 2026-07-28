«Рейсинг Буллз» установила рекорд сезона в «Формуле-1»

Механики итальянского коллектива заменили шины на болиде британского пилота Арвида Линдблада всего за 1,99 секунды во время 20-го круга Гран-при Венгрии.
До этого рекорд принадлежал «Феррари». На Гран-при Японии специалисты «Скудерии» обслужили машину Льюиса Хэмилтона за 2,00 секунды на 22-м круге гонки.
Напомним, победу на Гран-при Венгрии одержал действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис из «Макларена». Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место занял гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли.
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