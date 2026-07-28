Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рейсинг Буллз» установила рекорд сезона в «Формуле-1»

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» установила новый лучший показатель сезона-2026 по скорости проведения пит-стопа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Механики итальянского коллектива заменили шины на болиде британского пилота Арвида Линдблада всего за 1,99 секунды во время 20-го круга Гран-при Венгрии.

До этого рекорд принадлежал «Феррари». На Гран-при Японии специалисты «Скудерии» обслужили машину Льюиса Хэмилтона за 2,00 секунды на 22-м круге гонки.

Напомним, победу на Гран-при Венгрии одержал действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис из «Макларена». Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место занял гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли.


Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше