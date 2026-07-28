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Расселл подвел итоги первой половины сезона «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл обратился к болельщикам после завершения первой половины сезона «Формулы-1».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рассел поблагодарил команду за проделанную работу и выразил уверенность в борьбе за высокие результаты во второй части чемпионата.

«Первая половина сезона позади. Были и яркие моменты, и разочарования, но до финала чемпионата еще очень далеко, а в этом виде спорта может произойти всё что угодно. Очень благодарен команде, которая проделала потрясающую работу и ни на секунду не прекращала усердно трудиться за кулисами. Мы сохраняем позитивный настрой и продолжим бороться, но сейчас пришло время для заслуженного отдыха. Спасибо болельщикам за вашу поддержку и теплый прием на этапах. Увидимся совсем скоро!» — написал Расселл в социальных сетях.

После 11 этапов британский гонщик занимает третье место в личном зачете с 160 очками. В нынешнем сезоне он одержал три победы. Лидером чемпионата является партнер Рассела по команде Кими Антонелли (219).