Попов назвал лучших пилотов «Формулы-1» в каждом десятилетии

«Ну, я скажу, что в 1950-е это был Хуан Мануэль Фанхио именно потому, что я слишком много читал, что это действительно был Фанхио — не в количестве титулов, а в пилотаже. В 1960-е это Джим Кларк однозначно. Опять же, у него, может, и не больше всех титулов, в этот же момент у Джека Брэбема было три, но Джима выделяют все. Слишком рано ушел.



В 1970-е более сложный момент — там было много звезд. И уже стало больше команд, больше гонок. Здесь очень трудно сказать. В начале это была эпоха Эмерсона Фиттипальди, в середине это был скорее Ники Лауда. В концовке пришла одна команда — она выстрелила технически. Стюарт? Джеки был между как бы 1960−1970-х, он с Фиттипальди боролся в начале. Трудно сказать, у “Феррари” дебютировал Жиль Вильнев. Ну, я говорю, что Лауда.



В 1980-е я говорю Ален Прост, потому что Айртон Сенна уже, но еще в начале 1990-х зацепил титулы, однако несмотря на то, что он погиб в 1994-м, я назову его лучшим в 1990-е. Вы спросите, почему не назову Михаэля Шумахера. А Шумахера назову лучшим в 2000-е.



Останутся 2010-е — здесь как бы вопрос будет между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном. И назову Хэмилтона. Возможно, стоит Фернандо Алонсо… Но Алонсо скорее был бы с Шумахером, но Шумахер был сильнее в общем по 2000-х, Алонсо, к сожалению, пролетит у меня в этом голосовании. Однако Хэмилтон — это человек 2010-х годов больше, чем Алонсо. И остаются 2020-е — и это Ферстаппен, здесь не может быть и доли сомнений», — сказал Попов.