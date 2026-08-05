Норрис объяснил, почему не лидирует в нынешнем сезоне «Ф-1»

После 11 этапов чемпионата британский гонщик занимает пятое место в личном зачете, набрав 128 очков. Лидерство в сезоне удерживает пилот «Мерседеса» итальянец Кими Антонелли, в активе которого 219 баллов.
— Если говорить о моем пилотаже и моей работе как гонщика, честно говоря, я очень доволен. Мне кажется, что я хорошо справляюсь с задачей максимально использовать потенциал машины. Думаю, в первой половине этого сезона я пилотировал лучше, чем на аналогичном этапе прошлого года. Но, к сожалению, я не лидирую в чемпионате.
Конечно, мне хотелось бы иметь более конкурентоспособную машину, которая позволяла бы чаще бороться за высокие результаты и лучше отражала тот уровень пилотажа, который, как мне кажется, я сейчас показываю. Но такова «Формула-1», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.
Следующий этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов — пройдет с 21 по 23 августа.