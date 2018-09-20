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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсбольный клуб «Балтимор» сделал надписи на футболках шрифтом Брайля. Первым в профессиональном спорте

Команда МЛБ «Балтимор Ориолс» сделала специальную форму к 40-летию переезда штаб-квартиры Национальной федерации слепых США.

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Надписи на футболках игроков спереди и сзади были сделаны шрифтом Брайля. Это произошло впервые в истории профессионального спорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из футболок будет отослана в Музей славы бейсбола. Остальные будут проданы на благотворительном аукционе.

Перед игрой болельщикам вручали алфавит Брайля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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