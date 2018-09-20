Бейсбольный клуб «Балтимор» сделал надписи на футболках шрифтом Брайля. Первым в профессиональном спорте
Команда МЛБ «Балтимор Ориолс» сделала специальную форму к 40-летию переезда
Команда МЛБ «Балтимор Ориолс» сделала специальную форму к 40-летию переезда
Надписи на футболках игроков спереди и сзади были сделаны шрифтом Брайля. Это произошло впервые в истории профессионального спорта.
Одна из футболок будет отослана в Музей славы бейсбола. Остальные будут проданы на благотворительном аукционе.
Перед игрой болельщикам вручали алфавит Брайля.