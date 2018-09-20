Бейсбольный клуб «Балтимор» сделал надписи на футболках шрифтом Брайля. Первым в профессиональном спорте

Надписи на футболках игроков спереди и сзади были сделаны шрифтом Брайля. Это произошло впервые в истории профессионального спорта.

Одна из футболок будет отослана в Музей славы бейсбола. Остальные будут проданы на благотворительном аукционе.



Перед игрой болельщикам вручали алфавит Брайля.