Бейсболист «Ред Сокс» накормил бездомных в Бостоне

Беттс — один из лучших бейсболистов в этом сезоне, он претендует на звание MVP Американской лиги. Его поступок после матча Мировой серии вызвал одобрение.



«Человек, приславший еду, не хотел привлекать к себе внимание или чтобы его хвалили, но он этого заслуживает. Благословит тебя Бог, Муки Беттс», — написал в твиттере ведущий бостонской спортивной радиостанции WEEI.



«Бостон» выигрывает в Мировой серии у «Доджерс» 2−0, сегодня в Лос-Анджелесе пройдет третий матч.



Илья Андреев