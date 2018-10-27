Бейсболист «Ред Сокс» накормил бездомных в Бостоне
Игрок «Бостона» Муки Беттс совершил необычный поступок после матча Мировой серии.
Игрок «Бостона» Муки Беттс совершил необычный поступок после матча Мировой серии.
«Ред Сокс» выиграли второй матч финала МЛБ у «Доджерс», и Беттс отправил несколько подносов с едой бездомным у Бостонской библиотеки.
Беттс — один из лучших бейсболистов в этом сезоне, он претендует на звание MVP Американской лиги. Его поступок после матча Мировой серии вызвал одобрение.
«Человек, приславший еду, не хотел привлекать к себе внимание или чтобы его хвалили, но он этого заслуживает. Благословит тебя Бог, Муки Беттс», — написал в твиттере ведущий бостонской спортивной радиостанции WEEI.
«Бостон» выигрывает в Мировой серии у «Доджерс» 2−0, сегодня в
Илья Андреев