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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист «Ред Сокс» накормил бездомных в Бостоне

Игрок «Бостона» Муки Беттс совершил необычный поступок после матча Мировой серии.

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«Ред Сокс» выиграли второй матч финала МЛБ у «Доджерс», и Беттс отправил несколько подносов с едой бездомным у Бостонской библиотеки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беттс — один из лучших бейсболистов в этом сезоне, он претендует на звание MVP Американской лиги. Его поступок после матча Мировой серии вызвал одобрение.

«Человек, приславший еду, не хотел привлекать к себе внимание или чтобы его хвалили, но он этого заслуживает. Благословит тебя Бог, Муки Беттс», — написал в твиттере ведущий бостонской спортивной радиостанции WEEI.

«Бостон» выигрывает в Мировой серии у «Доджерс» 2−0, сегодня в Лос-Анджелесе пройдет третий матч.

Илья Андреев

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