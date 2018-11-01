Болельщик «Ред Сокс» повредил трофей во время чемпионского парада

Во время чемпионского парада по центру города болельщики бросали банки с пивом игрокам в открытые автобусы. Одна из таких банок попала в трофей и повредила его. Позже полиция арестовала 19-летнего Патрика Коннолли и обвинила его в нарушении общественного порядка и оскорблении действием.

Официально пить алкогольные напитки на улице в Бостоне нельзя, но бейсбольные фаны не обращали внимание на этот запрет. Год назад во время чемпионского парада «Нью-Инглэнд Пэтриотс» футболистам тоже бросали банки с пивом, они их ловили и выпивали.



Игроки «Ред Сокс» после парада сказали, что им не понравилась эта традиция болельщиков.