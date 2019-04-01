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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Динозавр сделал первый бросок в бейсбольном матче

До чего дошел прогресс.

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В США стартовал бейсбольный сезон. «Техас Рейнджерс» решили оригинально открыть домашний матч с «Чикаго Кабс» и пригласили выполнить церемониальную первую подачи (аналог символического вбрасывания в хоккее)… динозавра.

«Техас» ежегодно проводит такие тематические дни динозавров на своих матчах. В этот раз был приглашен велоцираптор Рокси из Музея природы и науки в Далласе.

Правда, первая подача ему совсем не удалась.

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В 2017 году у динозавра на матче «Аризоны» это получилось гораздо лучше.

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Илья Андреев

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