Динозавр сделал первый бросок в бейсбольном матче

В США стартовал бейсбольный сезон. «Техас Рейнджерс» решили оригинально открыть домашний матч с «Чикаго Кабс» и пригласили выполнить церемониальную первую подачи (аналог символического вбрасывания в хоккее)… динозавра.



«Техас» ежегодно проводит такие тематические дни динозавров на своих матчах. В этот раз был приглашен велоцираптор Рокси из Музея природы и науки в Далласе.



Правда, первая подача ему совсем не удалась.