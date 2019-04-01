Динозавр сделал первый бросок в бейсбольном матче
До чего дошел прогресс.
До чего дошел прогресс.
В США стартовал бейсбольный сезон. «Техас Рейнджерс» решили оригинально открыть домашний матч с «Чикаго Кабс» и пригласили выполнить церемониальную первую подачи (аналог символического вбрасывания в хоккее)… динозавра.
«Техас» ежегодно проводит такие тематические дни динозавров на своих матчах. В этот раз был приглашен велоцираптор Рокси из Музея природы и науки в Далласе.
Правда, первая подача ему совсем не удалась.
В 2017 году у динозавра на матче «Аризоны» это получилось гораздо лучше.
Илья Андреев