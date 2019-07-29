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29 июля, источник: Sportmail.ru

Игрок НФЛ прилетел на тренировку на воздушном шаре (видео)

Это что-то новое.

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Ресивер «Окленда» Антонио Браун оригинальным способом добрался до тренировочной базы клуба в первый день сборов.

Футболист арендовал воздушный шар и на нем долетел до тренировочного комплекса, расположенного в долине Напа (Калифорния).

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«Порхай, как бабочка, жаль, как ЭйБи (Антонио Браун — прим.)», — с таким призывом игрок обратился к болельщикам «Окленда».

Ранее Браун выкладывал в своем инстаграме, как тренируется с кирпичом вместо мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НФЛ игроки любят приезжать в первый день сборов необычным способом. Так, звезда «Джексонвилла» Джэлен Рэмзи добрался до базы клуба в бронированном грузовике, в котором банки перевозят деньги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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