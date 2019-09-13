Бейсболист сбрил усы в середине матча (фото)

Новичок «Нью-Йорк Метс» Пит Алонсо расстался с усами по ходу игры с «Аризоной» в регулярном чемпионате МЛБ. За три подхода с битой он дважды не мог отбить мяч, чтобы добежать до первой базы, еще один раз ему помогла ошибка защищающихся игроков.



«Я был очень плох. Поэтому решил: ну все, сбриваю усы. Вот все просто. Я уже не первый раз так делаю. Бейсболисты очень суеверны», — рассказал Алонсо.