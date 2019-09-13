Бейсболист сбрил усы в середине матча (фото)
На удачу.
На удачу.
Новичок «Нью-Йорк Метс» Пит Алонсо расстался с усами по ходу игры с «Аризоной» в регулярном чемпионате МЛБ. За три подхода с битой он дважды не мог отбить мяч, чтобы добежать до первой базы, еще один раз ему помогла ошибка защищающихся игроков.
«Я был очень плох. Поэтому решил: ну все, сбриваю усы. Вот все просто. Я уже не первый раз так делаю. Бейсболисты очень суеверны», — рассказал Алонсо.
Без усов игроку «Метс» тоже не повезло на бите, он дважды отправлялся в аут, но его команда при этом победила 11:1, в четвертый раз за 4 дня обыграв «Аризону».
«Метс» провели 146 матчей в регулярном чемпионате и продолжают борьбу за попадание в
Илья Андреев