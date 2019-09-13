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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист сбрил усы в середине матча (фото)

На удачу.

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Источник: Reuters

Новичок «Нью-Йорк Метс» Пит Алонсо расстался с усами по ходу игры с «Аризоной» в регулярном чемпионате МЛБ. За три подхода с битой он дважды не мог отбить мяч, чтобы добежать до первой базы, еще один раз ему помогла ошибка защищающихся игроков.

«Я был очень плох. Поэтому решил: ну все, сбриваю усы. Вот все просто. Я уже не первый раз так делаю. Бейсболисты очень суеверны», — рассказал Алонсо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без усов игроку «Метс» тоже не повезло на бите, он дважды отправлялся в аут, но его команда при этом победила 11:1, в четвертый раз за 4 дня обыграв «Аризону».

«Метс» провели 146 матчей в регулярном чемпионате и продолжают борьбу за попадание в плей-офф.

Илья Андреев

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