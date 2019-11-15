Регбист вырубил соперника ударом в стиле кунг-фу (видео)
И не понял, за что его удалили.
И не понял, за что его удалили.
В матче по регби «Уоспс» — «Сэйл» игрок хозяев Паоло Одогву грубым приемом атаковал соперника. Поймав мяч в воздухе, Одогву нанес удар ногой оппоненту в голову.
Арбитр матча удалил Одогву, но тот не сразу понял, за что.
Позже регбист извинился за нанесенный удар и свое поведение.
«Мой удар не был умышленным, но отреагировал я в тот момент нелучшим образом. Регби — эмоциональная игра, иногда эмоции захлестывают тебя. Извиняюсь перед Роханом и командой «Сэйл», — написал Одогву в твиттере.
Рохан Янсен ван Ренсбург прошел обследование и смог продолжить матч.
Одогву за свой удар был дисквалифицирован на 6 недель.
Илья Андреев