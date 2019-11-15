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14 ноября, источник: Sportmail.ru

Регбист вырубил соперника ударом в стиле кунг-фу (видео)

И не понял, за что его удалили.

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В матче по регби «Уоспс» — «Сэйл» игрок хозяев Паоло Одогву грубым приемом атаковал соперника. Поймав мяч в воздухе, Одогву нанес удар ногой оппоненту в голову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитр матча удалил Одогву, но тот не сразу понял, за что.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже регбист извинился за нанесенный удар и свое поведение.

«Мой удар не был умышленным, но отреагировал я в тот момент нелучшим образом. Регби — эмоциональная игра, иногда эмоции захлестывают тебя. Извиняюсь перед Роханом и командой «Сэйл», — написал Одогву в твиттере.

Рохан Янсен ван Ренсбург прошел обследование и смог продолжить матч.

Одогву за свой удар был дисквалифицирован на 6 недель.

Илья Андреев

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