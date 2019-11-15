Регбист вырубил соперника ударом в стиле кунг-фу (видео)

Позже регбист извинился за нанесенный удар и свое поведение.



«Мой удар не был умышленным, но отреагировал я в тот момент нелучшим образом. Регби — эмоциональная игра, иногда эмоции захлестывают тебя. Извиняюсь перед Роханом и командой «Сэйл», — написал Одогву в твиттере.



Рохан Янсен ван Ренсбург прошел обследование и смог продолжить матч.



Одогву за свой удар был дисквалифицирован на 6 недель.



Илья Андреев