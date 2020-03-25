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19:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянский регбист стал водителем скорой, чтобы помочь больным коронавирусом

Работает по 13 часов в день.

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Источник: РИА "Новости"

Звездный регбист из Италии Максим Мбанда пошел работать водителем «Скорой помощи». Клуб игрока «Цебре» находится в Парме — одном из самых пораженных коронавирусом городов в стране.

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«Когда в регби все отменилось, я подумал, как я могу помочь, даже не обладая медицинским образованием. 8 дней назад я начал работать водителем, каждый день без перерыва, смены длятся по 12−13 часов. Но после того, что я видел в инфекционных больницах, я говорю себе, что не должен чувствовать усталость», — сказал регбист AFP.

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Мбанда перевозит больных из госпиталя в госпиталь, а также доставляет лекарства и еду пожилым жителям Пармы.

Илья Андреев

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