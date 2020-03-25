Итальянский регбист стал водителем скорой, чтобы помочь больным коронавирусом

«Когда в регби все отменилось, я подумал, как я могу помочь, даже не обладая медицинским образованием. 8 дней назад я начал работать водителем, каждый день без перерыва, смены длятся по 12−13 часов. Но после того, что я видел в инфекционных больницах, я говорю себе, что не должен чувствовать усталость», — сказал регбист AFP.