Итальянский регбист стал водителем скорой, чтобы помочь больным коронавирусом
Работает по 13 часов в день.
Работает по 13 часов в день.
Звездный регбист из Италии Максим Мбанда пошел работать водителем «Скорой помощи». Клуб игрока «Цебре» находится в Парме — одном из самых пораженных коронавирусом городов в стране.
«Когда в регби все отменилось, я подумал, как я могу помочь, даже не обладая медицинским образованием. 8 дней назад я начал работать водителем, каждый день без перерыва, смены длятся по 12−13 часов. Но после того, что я видел в инфекционных больницах, я говорю себе, что не должен чувствовать усталость», — сказал регбист AFP.
Мбанда перевозит больных из госпиталя в госпиталь, а также доставляет лекарства и еду пожилым жителям Пармы.
Илья Андреев