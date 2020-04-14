Собака-волейболист из Норвегии стала интернет-хитом (видео)
Мимими года.
Мимими года.
Во время карантина во всем мире тоже можно прославиться, именно это и случилось с пляжным волейболистом из Норвегии Матиасом Бернстеном.
В начале апреля спортсмен выложил в своем инстаграме ролик, как он играет в волейбол два на два, а пару ему составляла как раз его собака Киара. Ее умение держать мяч в воздухе поразило
Недавно появилось новое волейбольное видео с Киарой, там она тоже держится молодцом.
Киара так популярна, что у нее есть свой аккаунт в инстаграме. Интересно, что собаку назвали так в честь дочери Симбы из мультфильма «Король Лев 2».
Илья Андреев