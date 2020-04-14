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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Собака-волейболист из Норвегии стала интернет-хитом (видео)

Мимими года.

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Во время карантина во всем мире тоже можно прославиться, именно это и случилось с пляжным волейболистом из Норвегии Матиасом Бернстеном.

В начале апреля спортсмен выложил в своем инстаграме ролик, как он играет в волейбол два на два, а пару ему составляла как раз его собака Киара. Ее умение держать мяч в воздухе поразило интернет-пользователей, и видео быстро стало вирусным.

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Недавно появилось новое волейбольное видео с Киарой, там она тоже держится молодцом.

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Киара так популярна, что у нее есть свой аккаунт в инстаграме. Интересно, что собаку назвали так в честь дочери Симбы из мультфильма «Король Лев 2».

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Илья Андреев

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