Собака-волейболист из Норвегии стала интернет-хитом (видео)

Во время карантина во всем мире тоже можно прославиться, именно это и случилось с пляжным волейболистом из Норвегии Матиасом Бернстеном.



В начале апреля спортсмен выложил в своем инстаграме ролик, как он играет в волейбол два на два, а пару ему составляла как раз его собака Киара. Ее умение держать мяч в воздухе поразило интернет-пользователей, и видео быстро стало вирусным.