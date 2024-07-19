Австралиец пожертвовал пальцем ради участия в Олимпиаде-2024

30-летний спортсмен перед отъездом во Францию сломал безымянный палец на правой руке. Обычно в таких случаях на сломанный палец накладывают гипс, однако бы такой вариант лишил бы австралийца возможности сыграть на Олимпиаде. В итоге Доусон решился на ампутацию верхней фаланги поврежденного пальца.

«Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца. Думаю, это захватывающий вызов. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуть форму», — сказал Доусон.

Главный тренер сборной Австралии Колин Бэтч назвал решение Доусона невероятным проявлением самоотверженности.

«Доусон уже вернулся к тренировкам. Он установил высокую планку для тех, кто получит перелом пальца в будущем, но Мэтт заслуживает высокой оценки: он принял это решение и настроен играть в Париже», — сказал Хэтч.

Доусон выступает за сборную Австралии с 2014 года. На Олимпийских играх в Токио австралийцы стали серебряными призерами, уступив в решающей игре бельгийцам (1:1, 2:3 пен.).