На ЧМ по лакроссу вратарь отправил мяч в ворота с 88 м: видео

После броска Вонга мяч пролетел почти 90 метров и попал в квадратные ворота с размером 1,83 на 1,83 метра.
«Я посмотрел на табло и просто запустил мяч изо всех сил. Когда бежал, сказал про себя: “Залетай”. И, конечно, он чуть выше головы вратаря прошел. Не знаю, видел ли он его. Я был безумно рад, что получилось. Моя команда тоже очень обрадовалась. Все подбежали ко мне. Думаю, мы даже получили небольшое нарушение за слишком бурное празднование. Но это было круто. Я был очень-очень счастлив. Буду ли я пересматривать этот момент снова и снова? Да, определенно», — рассказал Вонг.
Тем не менее, взятие ворот не было засчитано, так как мяч влетел в ворота через несколько мгновений после сирены, возвестившей об окончании третьей четверти. Однако бросок произвел сильное впечатление на зрителей и стал одним из самых ярких моментов турнира.
Молодежный чемпионат мира по лакроссу (до 20 лет) проходил с 15 по 24 августа в южнокорейском городе Согвипхо. Сборная Китая завершила турнир на 16-м месте из 20 команд. Победу впервые в истории турнира одержала Канада, победившая в финале сборную США (6:5). До этого американцы побеждали на каждом из девяти чемпионатов мира в этой возрастной категории.