Олимпийский чемпион по хоккею стал участником чемпионата России по гольфу
Занимающий второе место среди россиян по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ Алексей Ковалев примет участие в национальном первенстве по гольфу.
Занимающий второе место среди россиян по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ Алексей Ковалев примет участие в национальном первенстве по гольфу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации гольфа России, Алексей Ковалев вышел на старт чемпионата России по гольфу.
«Чемпионат не обошелся и без сенсаций: впервые приехал играть олимпийский чемпион Алексей Ковалев — прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. Сейчас Алексей трудится в тренерском штабе Алексея Жамнова в московском “Спартаке”. Желаем Алексею и всем участникам хорошей игры», — говорится в заявлении в пресс-службы.
51-летний Алексей Ковалев — олимпийский чемпион Альбервилля-1992 в составе Объединенной команды и бронзовый призер Солт-Лейк-Сити-2002 в составе сборной России. Ковалев провел в НХЛ 19 сезонов, выступая за такие клубы как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». В 1994 году в составе нью-йоркского клуба Ковалев стал обладателем Кубка Стэнли.
По количеству проведенных матчей (1316) в регулярных сезонах НХЛ среди россиян Ковалев уступает только Александру Овечкину — 1426. Также у Алексея пятое место среди россиян по количеству очков (1029), седьмое место по голам (430) и шестое место по передачам (599).