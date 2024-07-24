Олимпийский чемпион по хоккею стал участником чемпионата России по гольфу

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации гольфа России, Алексей Ковалев вышел на старт чемпионата России по гольфу.

«Чемпионат не обошелся и без сенсаций: впервые приехал играть олимпийский чемпион Алексей Ковалев — прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. Сейчас Алексей трудится в тренерском штабе Алексея Жамнова в московском “Спартаке”. Желаем Алексею и всем участникам хорошей игры», — говорится в заявлении в пресс-службы.

51-летний Алексей Ковалев — олимпийский чемпион Альбервилля-1992 в составе Объединенной команды и бронзовый призер Солт-Лейк-Сити-2002 в составе сборной России. Ковалев провел в НХЛ 19 сезонов, выступая за такие клубы как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». В 1994 году в составе нью-йоркского клуба Ковалев стал обладателем Кубка Стэнли.