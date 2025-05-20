Куда отдают детей миллионеры и звезды: 4 секции, в которые они инвестируют деньги

Они — знаменитости. Но прежде всего — родители, которые хотят дать детям максимум. Для большинства из них выбор секции не просто организация досуга, а продуманное вложение в долгосрочную перспективу для детей. Такие кружки становятся частью воспитания, формируют привычки, ценности и то самое «социальное поле», которое работает на ребенка в будущем.
Верховая езда: дисциплина, концентрация и дух аристократии
Гвинет Пэлтроу сделала ставку на дорогой и аристократичный спорт: ее дочь Эппл обучается верховой езде. Актриса делилась в соцсетях кадрами с тренировок и подчеркивала, как важно научить детей сосредоточенности и уважению к животным. Все это формирует особый стиль жизни, близкий к британским аристократическим традициям.
Дочь Жизель Бюндхен тоже увлеченно занимается верховой ездой. В интервью журналу People модель рассказывала, что конный спорт помогает дочери чувствовать себя увереннее, учит дисциплине и балансу. И дочке действительно нравится — однажды девочка сломала руку при падении с лошади, но после восстановления поспешила вернуться к занятиям.
Фехтование: спорт будущих дипломатов и лидеров
Фехтование тренирует не только тело, но и характер: выдержку, хладнокровие, уважение к сопернику. У Мадонны тоже был опыт — ее сын Дэвид Банда занимался фехтованием в одной из элитных академий Лондона. И не просто для галочки — мальчик участвовал в турнирах и получал медали.
В России эту традицию перенимают бизнесмены и медийные родители: фехтование преподают в частных спортивных школах и клубах вроде Fencing League или центра олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова. Это не массовый спорт, но именно поэтому он становится маркером: ребенок не просто учится владеть шпагой, а впитывает навыки, полезные в будущем — от ведения переговоров до эмоционального контроля.
Балет: стойкость, выносливость и внутренняя собранность
Балет — крайне сложный и эстетичный спорт. Большинство звездных детей не стремятся стать примами, но балет остается в списке топ-секций: даже если ребенок не станет артистом, он обретет телесную грамотность и внутренний порядок. Именно поэтому Натали Портман отдала свою дочь в балетную школу. Ведь в балете, как и в жизни — выигрывает тот, кто научился терпению и точности.
Актриса Дженнифер Гарнер с теплом вспоминает собственные балетные занятия в детстве — и до сих пор поддерживает связь со своими преподавателями. Гарнер без колебаний отдала на балет обеих дочерей, Вайолет и Серафину. Для актрисы это не столько про сцену, сколько про внутреннюю стойкость: она уверена, что занятия формируют характер, помогают детям научиться концентрироваться и справляться с трудностями.
Гольф и теннис: не спорт, а инвестиция в окружение
В элитных кругах умение держать ракетку или клюшку — как хорошие манеры: даже не обсуждается. Подобные кружки — не только про спорт, но и про среду: там формируется тот самый нетворк, который позже выливается в бизнес-сделки, места в правлениях и семейные связи. Родители платят за это десятки тысяч долларов в год, ведь тренировки часто проходят в клубах с годовым членством и частными тренерами. Например, курс в теннисной академии IMG Academy — той самой, где тренировалась Серена Уильямс — обойдется в 70−90 тысяч долларов в год.
Сыновья Криштиану Роналду занимаются теннисом в закрытом клубе в Саудовской Аравии, а принц Джордж (сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма) уже тренируется на кортах, где играл Роджер Федерер. Тот, кстати, — друг семьи и иногда лично проводит для мальчика небольшие уроки.
Секции, которые выбирают знаменитости и миллионеры — это не просто модное увлечение. Это стратегический выбор, здесь важно все: и навыки, полученные ребенком, и окружение, в котором он будет расти. Но главный вывод простой: звезды не ищут легких путей — они ищут цель. И именно в этом стоит брать с них пример.
Автор: Маргарита Сугрина