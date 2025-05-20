Куда отдают детей миллионеры и звезды: 4 секции, в которые они инвестируют деньги

В элитных кругах умение держать ракетку или клюшку — как хорошие манеры: даже не обсуждается. Подобные кружки — не только про спорт, но и про среду: там формируется тот самый нетворк, который позже выливается в бизнес-сделки, места в правлениях и семейные связи. Родители платят за это десятки тысяч долларов в год, ведь тренировки часто проходят в клубах с годовым членством и частными тренерами. Например, курс в теннисной академии IMG Academy — той самой, где тренировалась Серена Уильямс — обойдется в 70−90 тысяч долларов в год.