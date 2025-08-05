Вторая семья, скандал, развод: 5 спортсменов, которых поймали

Интересно, что еще в 1989 году у Андрея начался роман с молодой фигуристкой Еленой Васюковой. На тот момент у обоих были свои семьи — Андрей был женат, а Елена замужем. Спортсмены скрывали отношения целых четыре года, чтобы не причинять боль близким. Однако в 1993 году беременность Васюковой вынудила их открыть свои отношения. Елена ушла от мужа, Андрей — от жены. Но несмотря на это, сын Букина настоял на том, чтобы отец официально не разводился с матерью.