Вторая семья, скандал, развод: 5 спортсменов, которых поймали

За блеском спортивных достижений и триумфов часто скрываются личные драмы и громкие скандалы, которые могут разрушить не только репутацию, но и карьеру. В статье расскажем про пять резонансных историй, вызывающие в свое время шквал обсуждений. Эти истории оказались настолько масштабными, что серьезно потрясти общественность.
Тайгер Вудс — 120 любовниц и развод
Все началось с аварии. Ноябрьским утром 2009 года Тайгер Вудс врезался в дерево у собственного дома. Пресса писала о неудачном выезде, пока не всплыли пикантные подробности: супруга Элин, родившая мужу двоих детей, узнала об измене. Дома закипел скандал, оказавшийся, впрочем, легкой разминкой перед бурей.
Со всего мира на журналистов выходили девушки, рассказывающие о связях с Вудсом. Кто-то прикладывал его голосовые сообщения, кто-то — подробности оргий с участием 15 женщин. По самым скромным подсчетам, в списке было около 120 любовниц.
Скандал стоил Вудсу всего: он покаялся публично, ушел из спорта, начал «лечение от сексоголизма», потерял десятки миллионов на расторгнутых контрактах и выплатах бывшей жене. Общий урон не оценить, но понятно, что речь идет как минимум о десятках миллионов.
Тьерри Анри — роман на стороне и дорогущий развод
Один из самых громких разводов в истории футбола начался с простой проверки телефона. Клэр Мерри — уже бывшая жена известного футболиста Тьерри Анри — случайно наткнулась на переписку супруга с визажисткой Сэди Хьюлетт. После разоблачения футболист на две недели исчез из дома. Жена вскоре была готова простить его, но он возвращаться не захотел.
Мерри подала на развод в Лондоне. Она потребовала 10 миллионов фунтов — около 40% состояния Анри. В ответ футболист обратился к юридической фирме, которая ранее представляла интересы принцессы Дианы. Бракоразводный процесс был громким. В итоге Клэр добилась восьми миллионов и полной опеки над дочерью. Сам Анри не комментировал конфликт и предпочел сохранить молчание.
Роман с визажисткой вскоре сошел на нет. Однако одиноким Анри оставался недолго — уже осенью 2008 года он начал отношения с боснийской моделью Андреа Раячич. Пара до сих пор вместе, но несмотря на наличие троих детей, они так и не оформили брак.
Роналдиньо — две женщины, один дом и много слухов
Великий бразильский полузащитник Роналдиньо известен не только своим талантом, но и любовными приключениями. За жизнь у него было более 100 романов и около десяти серьезных отношений. Самым необычным стал период в середине 2010-х, когда Роналдиньо жил одновременно с двумя девушками.
В течение шести лет он проживал в особняке в Рио-де-Жанейро с Присциллой Коэльо и Беатрис Соузой. Эти полиаморные отношения вызывали недовольство матери Присциллы, Марии Алденис душ Сантуш, которая публично осудила футболиста и рассказала, как ее дочь делила партнера с другой женщиной. По ее словам, Роналдиньо устроил для каждой отдельную спальню и проводил ночи по очереди с одной и с другой. Он также одинаково финансово поддерживал обеих, дарил одинаковые подарки, включая часы Rolex, и брал с собой в поездки.
Со временем футболист охладел к обеим и начал больше времени проводить с другими женщинами. Присцилла отмечала, что он перестал с ней общаться и оказывать материальную поддержку. СМИ сообщали о планах Роналдиньо на неофициальную свадьбу с обеими в августе 2018 года, но она так и не состоялась — сам футболист опроверг слухи, назвав их «огромной ложью».
Андрей Букин — 4 года «двоеженства» советского фигуриста
В 1980-х годах Андрей Букин, прославленный советский фигурист, покорял сердца поклонников по всему миру. В парном катании ему не было равных, однако в личной жизни спортсмена все складывалось гораздо сложнее. В те годы Андрей был женат на своей первой партнерше по льду, Ольге Абанкниной. Несмотря на десять лет брака и рождение сына, их союз не выдержал испытания временем: в 1993 году пара официально разошлась.
Интересно, что еще в 1989 году у Андрея начался роман с молодой фигуристкой Еленой Васюковой. На тот момент у обоих были свои семьи — Андрей был женат, а Елена замужем. Спортсмены скрывали отношения целых четыре года, чтобы не причинять боль близким. Однако в 1993 году беременность Васюковой вынудила их открыть свои отношения. Елена ушла от мужа, Андрей — от жены. Но несмотря на это, сын Букина настоял на том, чтобы отец официально не разводился с матерью.
Скандал, который мог разгореться, так и не стал достоянием широкой общественности, а остался в узких кругах. Андрей продолжил поддерживать обеих женщин и уделять внимание двум сыновьям. В своих интервью он неоднократно признавал, что совершил множество ошибок и по сей день пытается исправить ситуацию, сохраняя отношения с семьей.
Александр Кержаков — череда измен и скандальные разводы
В начале своей карьеры Александр Кержаков считался одним из главных будущих звезд российского футбола. Но в какой-то момент в жизни футболиста начались трудности. Несмотря на все спортивные заслуги, о достижениях Кержакова говорили все реже. Зато его имя продолжало появляться в новостях — но уже из-за скандалов по отношению к бывшим супругам.
Первый брак Александра состоялся, когда ему было 23 года. Его женой стала Мария Голова. Брак продлился пять лет, но закончился разводом. Причиной стали подозрения в неверности: в 2010 году в Сети появились фотографии Кержакова, обнимающего загадочную блондинку. Мария публично не стала осуждать мужа, но второго шанса ему не дала — она забрала дочь и переехала в отдельную квартиру.
Той загадочной блондинкой оказалась Екатерина Сафронова. Со стороны их отношения выглядели идеальными, а в 2013 году пара объявила о беременности. Однако радость оказалась недолгой: после рождения сына Кержаков обвинил Екатерину в наркотической зависимости и отобрал у нее ребенка.
История с Миланой Тюльпановой, третьей женой футболиста, тоже не была простой. Через три месяца после свадьбы друзья сообщили Милане об изменах мужа, а вскоре она сама обнаружила переписки Кержакова с другими женщинами. Когда ситуация стала невыносимой, Тюльпанова решила уйти. Позже она признается, что жизнь с Кержаковым была невыносимой. Несмотря на все конфликты с бывшими супругами, Александр Кержаков продолжает строить личную жизнь. В июне 2022 года он вновь женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой.
Даже яркий успех на спортивном поприще не гарантирует безоблачной личной жизни. Эти примеры напоминают: за красивыми фасадами и спортивными достижениями порой скрываются сложные и болезненные истории, которые рано или поздно становятся достоянием общественности.