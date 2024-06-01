Амина Зарипова рассказала, что в нее был влюблен Василий Уткин
Бывшая титулованная гимнастка Амина Зарипова, тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, рассказала, что в нее был влюблен известный спортивный комментатор Василий Уткин.
Бывшая титулованная гимнастка Амина Зарипова, тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, рассказала, что в нее был влюблен известный спортивный комментатор Василий Уткин.
Этой историей поделился блогер Витя Кравченко, который на днях выпустил на своем ютуб-канале нашумевшее скандальное интервью под названием «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание. Маргарита Мамун».
«После съемок (коротких, но очень сложных) Амина неожиданно произнесла: “Знаешь, а Васька же был в меня влюблен”. Оказалось, что Амина дружила с Васей Уткиным. Они вместе с Димой Федоровым (журналистом “НТВ Плюс” и “Матч ТВ”) проводили вместе очень много времени. Тусили, в общем. Всем было по ±20 лет, Амина была гимнасткой сборной России, парни — восходящими звездами журналистики.
«Вася часто приходил ночевать ко мне домой — я спала на кровати (туда его не пускала), а он на полу. Оттуда Вася брал меня за руку и читал стихи Гумилева. А однажды признался в любви. Но я тогда выбрала Димку Федорова. Вася мне как мужчина не нравился, только как друг».
Амина еще минут 40 вспоминала Васю, ту часть его жизни, которую я не знал. А после я всю дорогу ехал и думал, в скольких же женщин он влюблялся в своей жизни. И в скольких безответно. Почему его никто не выбрал? Амина же создала прекрасную семью — вместе с Алексеем Кортневым у них 4 детей", — написал Кравченко в своем телеграм-канале.
В 1995—1997 годах Амина Зарипова завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике, неоднократно становилась призером мировых первенств. Зарипова замужем за Алексеем Кортневым (лидер группы «Несчастный случай»). От этого брака у них двое сыновей (Арсений и Афанасий) и две дочери (Аксинья и Агафья).