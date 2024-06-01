Амина Зарипова рассказала, что в нее был влюблен Василий Уткин

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Этой историей поделился блогер Витя Кравченко, который на днях выпустил на своем ютуб-канале нашумевшее скандальное интервью под названием «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание. Маргарита Мамун».

«После съемок (коротких, но очень сложных) Амина неожиданно произнесла: “Знаешь, а Васька же был в меня влюблен”. Оказалось, что Амина дружила с Васей Уткиным. Они вместе с Димой Федоровым (журналистом “НТВ Плюс” и “Матч ТВ”) проводили вместе очень много времени. Тусили, в общем. Всем было по ±20 лет, Амина была гимнасткой сборной России, парни — восходящими звездами журналистики.

«Вася часто приходил ночевать ко мне домой — я спала на кровати (туда его не пускала), а он на полу. Оттуда Вася брал меня за руку и читал стихи Гумилева. А однажды признался в любви. Но я тогда выбрала Димку Федорова. Вася мне как мужчина не нравился, только как друг».

Амина еще минут 40 вспоминала Васю, ту часть его жизни, которую я не знал. А после я всю дорогу ехал и думал, в скольких же женщин он влюблялся в своей жизни. И в скольких безответно. Почему его никто не выбрал? Амина же создала прекрасную семью — вместе с Алексеем Кортневым у них 4 детей", — написал Кравченко в своем телеграм-канале.