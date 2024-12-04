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Украинский призер Олимпиады может сменить спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже украинский гимнаст Илья Ковтун намерен сменить спортивное гражданство, сообщает портал Tribuna.com.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, спортивное гражданство также планирует сменить тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Они могут начать выступать за сборную Хорватии.

«Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро Олимпиады, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать, как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т. д. ресурсами. Официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными и четкими разъяснениями», — приводит слова Горбачевой Tribuna.com.

21-летний Илья Ковтун готовился к Олимпийским играм в Хорватии, а после соревнований не возвращался на Украину.

Напомним, в Париже Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира в личном многоборье. На чемпионате Европы 2024 года в итальянском Римини Ковтун завоевал три золотые медали в упражнениях на брусьях, перекладине и в командном первенстве.