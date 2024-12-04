Украинский призер Олимпиады может сменить спортивное гражданство

По информации источника, спортивное гражданство также планирует сменить тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Они могут начать выступать за сборную Хорватии.
«Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро Олимпиады, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать, как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми
21-летний Илья Ковтун готовился к Олимпийским играм в Хорватии, а после соревнований не возвращался на Украину.
Напомним, в Париже Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира в личном многоборье. На чемпионате Европы 2024 года в итальянском Римини Ковтун завоевал три золотые медали в упражнениях на брусьях, перекладине и в командном первенстве.