Украинский призер Олимпиады может сменить спортивное гражданство

«Спасибо, что обратили на нас внимание, когда есть серебро Олимпиады, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало, кому и что кто будет прощать, как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т. д. ресурсами. Официальная и окончательная информация будет в конце 2024 года со всеми конкретными и четкими разъяснениями», — приводит слова Горбачевой Tribuna.com.