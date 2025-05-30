Пилон, бальные танцы, серфинг: 5 видов спорта, где тело выглядит идеально

Поддерживает спорт и актриса Светлана Ходченкова, которая увлекается им уже много лет: «Мне так и пишут в соцсетях — ​какой позор, в сорок лет такое вытворять! А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу: эти люди не понимают, о чем говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут — ​ни грамма пошлости», — цитирует актрису StarHit.