Пилон, бальные танцы, серфинг: 5 видов спорта, где тело выглядит идеально

Зрители не зря любят смотреть трансляции спортивных соревнований: это всегда адреналин, эмоции, восхищение и еще — эстетика. Дело не только в рельефах фигур, но и в силе, скрытой за каждым движением спортсменов. А свет, костюмы и музыка становятся достойной «огранкой» талантов.
Художественная гимнастика — позы на грани фантастики
Гимнастика — один из самых зрелищных видов спорта. Спортсменки притягивают взгляды яркими нарядами и макияжем, но главное — удивительными элементами. Прыжки, вращения, упражнения с мячом и лентой выполняются порой на грани возможностей. Этот вид спорта требует огромных усилий, но еще он развивает гибкость, мышцы и делает идеальной координацию движений. Кстати, говорят, что купальники как форма для выступлений спортсменок выбраны не случайно: они создают оптическую иллюзию, визуально удлиняя ноги, а блеск в отделке подчеркивает мышцы.
Гимнастку, как и балерину, видно сразу: по осанке и красивой походке — и это на всю жизнь. Ляйсан Утяшева была вынуждена завершить карьеру из-за травмы в 21 год, но и сейчас она демонстрирует прекрасную форму и пластичность. А ведь телеведущая родила двоих детей в браке с Павлом Волей… Ляйсан не раз отмечала: гимнастика открыла в ней новые грани, а большой спорт приучил к дисциплине и ежедневным тренировкам на всю жизнь.
Синхронное плавание — спортивное шоу на воде
Синхронисты дарят зрителю целый спектакль на воде, но за видимой легкостью стоит колоссальный труд: «Может показаться, что этот вид спорта легкий и непринужденный, — делится в своих соцсетях семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. — Но на самом деле за этой красотой скрываются многочасовые тренировки в зале, на воде, огромные физические и моральные усилия».
Спортсмены действительно проводят в бассейне минимум шесть часов в день, а кроме того, проходят подготовку по балету, акробатике, развивая гибкость и выносливость. Один из «бонусов» тяжелого и упорного труда — красивая фигура. Ну, а выступление синхронисток всегда становится настоящим шоу: стройные ноги, взлетающие над водой, длинные шеи, почти театральная игра и наряды… Оторваться просто невозможно!
Бальные танцы — симбиоз спорта и искусства
Занятия танцами оттачивают фигуру спортсменов как талантливый скульптор. Вспомните, на каких скоростях кружатся пары на паркете! При этом на лицах спортсменов всегда сохраняется улыбка. Чтобы стать профессионалом в бальных танцах нужно развивать и физику, и эстетику. Полина Телешова называет танцы симбиозом спорта и искусства. Трудно не согласиться со спортсменкой: пластику движений и сложные элементы всегда дополняет игра артистов и их костюмы.
Пилон — акробатика, гимнастика и хореография
К танцам на пилоне еще недавно многие относились скептически, считая их легкомысленным увлечением. Но это всего лишь миф: пилон — сложное направление, которое по силам далеко не каждому. Пилонный спорт все чаще выбирают не только женщины, но и мужчины, он популярен у людей всех возрастов. А в 2021 году его наконец-то признали в России как официальную спортивную дисциплину.
Спортсмены, которые могут управлять своим телом в воздухе, показывают фантастический рельеф — его хорошо видно во время сложных элементов. Это гимнастика, акробатика, хореография и актерское мастерство в одном флаконе. А минимум одежды связан лишь с необходимостью «сцепки» тела с пилоном.
Поддерживает спорт и актриса Светлана Ходченкова, которая увлекается им уже много лет: «Мне так и пишут в соцсетях — какой позор, в сорок лет такое вытворять! А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу: эти люди не понимают, о чем говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут — ни грамма пошлости», — цитирует актрису StarHit.
Серфинг — сила природы и человеческого тела
Серфингистам покоряется сама стихия: они не боятся ни мощных волн, ни глубины. А зрители любят этот спорт за зрелищность: ведь в нем сила природы сочетается с силой человеческого тела. Работа на «доске» формирует гибкость и тренирует мышцы: даже в статике серферы выглядят мощно и в то же время естественно.
В 2015 году мир потрясла история, в которой спортсмену пришлось сражаться с акулой во время соревнований. Мировой чемпион Мик Фэннинг пережил нападение хищницы и вышел из схватки победителем. Мужчина не пострадал, а видео и кадры этого момента облетели весь мир.
Профессиональные спортсмены всегда работают на пределе своих возможностей. За каждым соревнованием — часы, дни, месяцы и годы упорного труда. Неудивительно, что зрители, затаив дыхание, наблюдают за выступлениями героев и переживают их победы и поражения как свои.