Тайные свадьбы спортсменов: 5 историй, которые удивили фанатов

Чтобы прекратить слухи и домыслы, Дмитрий выложил пост, в котором честно рассказал: «Мы с Юлей поженились, и для нас это первый брак. У нас родился сын, и мы невероятно счастливы. Спасибо всем, кто поздравил, и журналистам, которые уважают наши границы. Когда будем готовы, покажем нашего малыша». Эта откровенность только укрепила симпатию публики к паре.