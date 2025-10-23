Ричмонд
Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье

По итогам четырех видов российская гимнастка набрала 55,066 балла и стала двукратной чемпионкой мира в многоборье.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на проходящем в Индонезии чемпионате мира. В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. При этом россиянка упала во время выступления на бревне. Она второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

Серебро досталось американской спортсменке Лиэнн Вонг (54,966), а бронзу взяла китаянка Чжан Цинъин (54,633).

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. На Олимпиаде в Токио в 2021 году уроженка Воронежа завоевала золотую медаль в командных упражнениях. Помимо Мельниковой олимпийскими чемпионками стали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.

Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Беларуси от турниров под эгидой организации. Позднее международная федерация допустила спортсменов двух стран в нейтральном статусе.