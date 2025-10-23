Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в личном многоборье

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. На Олимпиаде в Токио в 2021 году уроженка Воронежа завоевала золотую медаль в командных упражнениях. Помимо Мельниковой олимпийскими чемпионками стали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.