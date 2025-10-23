Светлана Хоркина: Мельникова завладела гимнастическим миром

«Ангелина стала двухкратной абсолютной чемпионкой мира. Она сравнялась с Ларисой Латыниной, но еще меня не догнала, а я ей от всей души этого желаю. Для меня флаг и гимн сегодня был в душе. Уверена, Ангелина сможет сделать это еще раз, но уже с флагом нашей страны. Для Ангелины это очень важная победа. Она показала, что она конкурентоспособна. Пусть Бог даст ей еще больше здоровья и возможностей наслаждаться гимнастикой. Пусть Ангелина и дальше радует нас своими выступлениями. А сейчас Мельникова стала чемпионкой в королевской дисциплине. Быть абсолютной чемпионкой мира — очень круто», — передает слова Хоркиной Sport24.