Светлана Хоркина: Мельникова завладела гимнастическим миром

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о победе Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира-2025.
«Ангелина стала двухкратной абсолютной чемпионкой мира. Она сравнялась с Ларисой Латыниной, но еще меня не догнала, а я ей от всей души этого желаю. Для меня флаг и гимн сегодня был в душе. Уверена, Ангелина сможет сделать это еще раз, но уже с флагом нашей страны. Для Ангелины это очень важная победа. Она показала, что она конкурентоспособна. Пусть Бог даст ей еще больше здоровья и возможностей наслаждаться гимнастикой. Пусть Ангелина и дальше радует нас своими выступлениями. А сейчас Мельникова стала чемпионкой в королевской дисциплине. Быть абсолютной чемпионкой мира — очень круто», — передает слова Хоркиной Sport24.
«Я верила в Ангелину и ожидала этой победы. Она в хорошей форме подошла к чемпионату мира, а здесь надо отдать должное ее тренеру. Он сумел так вывести Мельникову к главному старту. Да, у Ангелины было повреждение, но у нее была цель, значит не было препятствий. Сегодня Мельникова завладела гимнастическим миром. От всей души ее поздравляем», — добавила прославленная гимнастка.
Ангелина Мельникова посвятила победу на чемпионате мира в личном многоборье тренерам и медицинскому персоналу, готовившему ее к соревнованиям.
«Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, персоналу, который сейчас старается помогать мне во всем. Всем медицинским работникам, которые готовили меня, чтобы у меня было три старта: сначала Париж, потом национальный чемпионат, сейчас. Это был большой, долгий путь, эмоционально он действительно был очень сложный», — цитирует гимнастку ТАСС.
Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. На Олимпиаде в Токио в 2021 году уроженка Воронежа завоевала золотую медаль в командных упражнениях. Помимо Мельниковой олимпийскими чемпионками стали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.