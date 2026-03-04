Мельникова поделилась впечатлениями после победы чемпионата Италии

«На соревнованиях чувствовалась домашняя атмосфера. Я хочу поблагодарить ASD Libertas Ginnastica Vercelli за приглашение. Мне выпала прекрасная возможность разделить соревновательное время с такими прекрасными людьми. У них невероятно дружная команда, и с ней вдвойне приятно побеждать!



Если не брать в расчет то, что у меня была не самая идеальная форма, то справилась и выполнила свои программы я вполне хорошо. Следующий этап пройдет в городе Биелла 13 и 14 марта. Совсем немного отдыхаю и уже готовлюсь к полету», — написала Мельникова.