3 чемпионки, чьи браки не выдержали жизни на чемоданах

В профессиональном спорте личная жизнь нередко приносится в жертву результату. Постоянные разлуки, невозможность быть рядом в важные моменты, усталость, которую не с кем разделить, — вот что часто становится причиной развала, казалось бы, крепких союзов. В нашей статье три истории о том, как большой спорт разрушал семьи — и как чемпионки переживали эти драмы.
Елизавета Худайбердиева: брак с человеком из другой сферы
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, известная своими яркими выступлениями в танцах на льду, пережила развод, который, по ее собственному признанию, кардинально изменил ее взгляд на жизнь. Она вышла замуж за журналиста и продюсера Кирилла Благова, но брак оказался недолгим.
Плотный график тренировок и соревнований, неизбежный для фигуристки высокого уровня, оставлял слишком мало времени для полноценных отношений. Худайбердиева признавалась, что ей было бы тяжело существовать с мужем-фигуристом, потому что в таком случае они были бы вместе и дома, и на работе — без возможности переключиться.
Но и брак с человеком из другой сферы тоже оказался испытанием: партнер просто не смог понять специфику ее образа жизни и те жертвы, которых требует большой спорт. Таким образом, на текущий момент Елизавета не состоит в браке и не имеет детей.
Алия Мустафина: разные взгляды на жизнь после свадьбы
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вышла замуж за бобслеиста Алексея Зайцева в октябре 2016 года. Их знакомство произошло за год до этого в больнице — оба спортсмена тогда восстанавливались после травм. Алексей поддерживал Алию, ухаживал за ней, и роман закрутился стремительно.
После свадьбы, весной 2017 года, у пары родилась дочь Алиса. Казалось, что в семье царит гармония. Но долго сидеть дома Мустафина не собиралась: почти сразу после родов она вернулась в зал, чтобы готовиться к новым соревнованиям. И именно здесь начались первые серьезные разногласия.
Муж настаивал, чтобы Алия уделяла больше внимания ребенку и семье, в то время как сама гимнастка была настроена на продолжение спортивной карьеры. Этот конфликт ценностей и приоритетов, усугубленный постоянными сборами и переездами, привел к тому, что уже в 2018 году пара подала на развод. Сама Мустафина позже объясняла расставание просто: он оказался не ее человеком. Претензий друг к другу у бывших супругов не было, они расстались, посчитав это наилучшим вариантом для обоих.
Дарья Дмитриева: брак не выдержал постоянных разлук
Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева и известный хоккеист Александр Радулов поженились в 2015 году. Их свадьба была настоящим событием: молодожены предстали перед гостями в образах греческих богов, а церемония олицетворяла гору Олимп. Спустя несколько месяцев у пары родился сын Макар.
Дарья и Александр были одной из самых красивых пар в российском спорте. Но уже через два года после заключения брака их союз не выдержал. Причиной стали не столько конфликты, сколько банальная невозможность быть вместе. Радулов выступал за океаном, в НХЛ, его карьера требовала постоянного присутствия в Северной Америке, в то время как Дмитриева продолжала заниматься гимнастикой в России.
В 2017 году Дарья приняла непростое решение — она подала на развод. Разные взгляды на семейную жизнь, помноженные на постоянные разлуки, сделали свое дело. По ее словам, Радулов со временем охладел, и она почувствовала, что осталась одна в этих отношениях. Эта история — еще одно подтверждение тому, что спорт не прощает компромиссов. Когда оба партнера заняты карьерой, семья неизбежно оказывается на втором плане. И даже самые сильные чувства не всегда могут противостоять испытанию расстоянием.
Каждая из героинь нашей статьи заплатила свою цену за право оставаться в большом спорте. И каждая из них продолжает жить, работать и побеждать — потому что настоящий чемпион умеет подниматься даже после самых тяжелых падений. Не только на соревнованиях, но и в личной жизни.