3 чемпионки, чьи браки не выдержали жизни на чемоданах

Муж настаивал, чтобы Алия уделяла больше внимания ребенку и семье, в то время как сама гимнастка была настроена на продолжение спортивной карьеры. Этот конфликт ценностей и приоритетов, усугубленный постоянными сборами и переездами, привел к тому, что уже в 2018 году пара подала на развод. Сама Мустафина позже объясняла расставание просто: он оказался не ее человеком. Претензий друг к другу у бывших супругов не было, они расстались, посчитав это наилучшим вариантом для обоих.