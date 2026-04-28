Что стало с Артуром Далалояном после Олимпиады в Токио

Когда Артур осознал, что может не попасть в состав на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, он отбросил все лишнее и принялся за работу. Словно щелкнуло что-то в голове. Но времени оставалось всего полгода, и спасти ситуацию не удалось — на Олимпиаду-2016 Далалоян не поехал. Позже, получив разрыв мениска, он и вовсе не мог выполнять программы в полную силу. Из дома он смотрел, как сборная России выгрызает у китайцев серебро в командном многоборье. Та неудача стала для него хорошим уроком. Сейчас с дисциплиной никаких проблем нет.