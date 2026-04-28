Что стало с Артуром Далалояном после Олимпиады в Токио

Долгое время Далалоян оставался в тени своих более раскрученных коллег — Никиты Нагорного и Давида Белявского. Но именно он стал абсолютным чемпионом мира в 2018 году, прервав 19-летнюю серию без золота для российских гимнастов в личном многоборье. Его история — не только о таланте, но о невероятной силе духа и умении вставать после самых тяжелых падений. О том, как сегодня живет один из самых титулованных гимнастов России, — в нашей статье.
Детство и путь в гимнастику
Артур Грачьевич Далалоян родился 26 апреля 1996 года в Тирасполе (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика). Его родители познакомились в Молдавии, а армянские корни Артур унаследовал от отца. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Новосибирск — там он впервые переступил порог гимнастического зала. Примечательно, что поначалу Артур совмещал гимнастику с дзюдо и даже ходил на кружок лепки из глины, но вскоре стало ясно, где его истинное призвание.
Через год после начала занятий семья перебралась в Москву, и Артур продолжил тренировки в гимнастическом клубе «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина. Именно там состоялась его судьбоносная встреча с личным тренером Александром Калининым, который остается его наставником по сей день. Для самого Калинина Далалоян стал первым учеником, вышедшим на столь высокий уровень.
Юниорские успехи и несостоявшаяся Олимпиада в Рио
Первые серьезные успехи пришли к Далалояну еще в юниорском возрасте. В 2013 году на Всемирной Гимназиаде в Бразилии он стал победителем в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке, а на Международном турнире юниоров «Олимпийские надежды» первенствовал на кольцах и перекладине.
Но путь в основную сборную был тернист. Главной проблемой Артура, как он сам признает, была дисциплина. Из-за нее его даже временно отчисляли из команды, несмотря на хорошие результаты. Посвящая себя спорту, надо учиться от многого отказываться. Когда тебе 18−19 лет, тяжело запереться в зале и заниматься только тренировками. Хочется и повеселиться, и погулять.
Когда Артур осознал, что может не попасть в состав на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, он отбросил все лишнее и принялся за работу. Словно щелкнуло что-то в голове. Но времени оставалось всего полгода, и спасти ситуацию не удалось — на Олимпиаду-2016 Далалоян не поехал. Позже, получив разрыв мениска, он и вовсе не мог выполнять программы в полную силу. Из дома он смотрел, как сборная России выгрызает у китайцев серебро в командном многоборье. Та неудача стала для него хорошим уроком. Сейчас с дисциплиной никаких проблем нет.
Звездный час и европейское золото
Настоящий прорыв случился в 2018 году. На чемпионате мира в Дохе Артур Далалоян завоевал золото в индивидуальном многоборье — первое для российской мужской сборной в этой дисциплине за 19 лет. Кроме того, он стал чемпионом в вольных упражнениях, а также завоевал серебро в командном первенстве и опорном прыжке и бронзу на брусьях.
Год спустя, на чемпионате мира в Штутгарте, Далалоян вместе с Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Иваном Стретовичем принес сборной России историческое золото в командном многоборье — первое в истории. В личном многоборье Нагорный взял золото, а Далалоян — серебро.
Серьезная травма и подвиг в Токио
В апреле 2021 года, за две недели до чемпионата Европы, на тренировке у Далалояна произошел полный разрыв ахиллова сухожилия. Врачи сказали, что начинать бегать и ходить можно только через шесть месяцев. Поездка в Токио была под вопросом.
Но, несмотря на все рекомендации врачей, уже через три месяца Далалоян начал изо дня в день делать какие-то шаги, чтобы начать ходить, а затем прыгать. Ценой невероятных усилий Артур сумел в рекордные сроки восстановиться после операции.
26 июля 2021 года он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото в командном турнире на Олимпийских играх в Токио — впервые за 25 лет. В борьбе за победу Далалоян стер руки в кровь. Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский назвал это выступление проявлением колоссального мужества.
Завершение карьеры и переход к общественной деятельности
После победы в Токио Далалоян сделал перерыв в карьере. В соцсетях он опубликовал пост о выборе между семьей и спортом. А уже в 2022 году он официально завершил спортивную карьеру, успев перед этим стать чемпионом России в многоборье.
В 2025—2026 годах Далалоян активно занялся общественной деятельностью. Он возглавил Федерацию спортивной гимнастики Москвы и стал заместителем главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Также он принял участие в новом сезоне спортивно-развлекательного проекта ТНТ «Титаны. Битва сезонов».
Благотворительность и планы на будущее
Несмотря на завершение карьеры, Далалоян продолжает поддерживать спортсменов и вдохновлять подрастающее поколение. В октябре 2025 года он посетил юных пациентов детского стационара Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», где поделился своей историей триумфа и провел с детьми легкую гимнастику, демонстрируя, что движение и упорство — ключ к восстановлению.
В феврале 2026 года на просветительском марафоне Российского общества «Знание» он дал напутствие российским спортсменам, отобравшимся для участия в Олимпийских играх в Милане. В планах у Далалояна также возможный переезд в итальянский клуб Gymnastic Romagna Team. Клуб уже выразил свое желание видеть его в следующем сезоне, но все зависит от того, какое примут решение в министерстве спорта Италии.
Артур Далалоян прошел долгий путь от мальчика, который в шесть лет впервые взялся за гимнастические снаряды, до абсолютного чемпиона мира и олимпийского чемпиона. Он пережил тяжелейшие травмы, разочарования, но нашел в себе силы не сломаться. Сегодня он завершил карьеру, но не расстался со спортом — теперь он помогает и вдохновляет других добиваться побед.