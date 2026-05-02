Ляйсан Утяшева и другие: спортсменки, которые набрали вес после карьеры

Когда тренировки по нескольку часов в день и железная дисциплина остаются в прошлом, спортсменки сталкиваются с жестокой реальностью. Кто-то набирает 20 килограммов, заедая депрессию, а кто-то гордится новыми округлостями.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Причины резкого набора веса у спортсменов разные: одни просто не могут перестроить пищевые привычки после завершения карьеры, вторые сталкиваются с постспортивной депрессией, третьи — с многолетним психологическим давлением. Но каждая из этих трех историй о том, что даже чемпионы не всегда остаются в идеальной форме, но всегда находят в себе силы справляться с последствиями ухода из большого спорта.

Ляйсан Утяшева: постспортивная депрессия и +19 килограммов

Ляйсан Утяшева
Ляйсан УтяшеваИсточник: Соцсети

Знаменитая гимнастка, а ныне телеведущая и блогер Ляйсан Утяшева никогда не скрывала своих проблем с лишним весом. После того как она ушла из большого спорта, у нее начался тяжелый период и постспортивная депрессия. Ляйсан перестала выходить из дома, лежала на диване и заедала свое состояние.

Раньше гимнастка строго контролировала каждый грамм, но после завершения карьеры полностью потеряла контроль над питанием. Она увлеклась вредной едой — ела гренки с докторской колбасой, пила растворимый кофе со сгущенкой, покупала чипсы и семечки. В результате набрала колоссальные 19 килограммов. Однако, взяв себя в руки, Ляйсан вернулась в отличную форму, доказав, что главное — вовремя остановиться.

Самира Мустафаева: округлые формы после ухода из гимнастики

Самира Мустафаева
Самира МустафаеваИсточник: Соцсети

Азербайджанская гимнастка с русскими корнями, бронзовый призер чемпионата мира Самира Мустафаева, завершив спортивную карьеру, столкнулась с неизбежным набором веса. В гимнастике спортсменки вынуждены постоянно следить за формой, поэтому после ухода из спорта она решила не мучить себя диетами.

Она открыто рассказывает своим подписчикам, что набрала пару лишних килограммов, и очень довольна результатом. Самира отмечает, что ее новая, «сочная» фигура сформировалась благодаря комплексу тренировок и тому, что она позволила себе расслабиться. Активно занимаясь растяжкой и фитнесом, спортсменка смогла превратить округлившиеся формы в свою изюминку, чем вызывает восхищение у миллионов своих поклонников.

Станислава Константинова: психологическая борьба с весом

Станислава Константинова
Станислава КонстантиноваИсточник: Соцсети

Российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова закончила карьеру и стала гораздо спокойнее относиться к своему телу. В юности ее вес жестко контролировали тренеры, и каждая лишняя сотня граммов становилась трагедией. Она рассказывала, что из-за постоянных ограничений в еде у нее на три года пропали критические дни, а анализы показывали серьезные нарушения в организме.

Завершив выступления, Станислава набрала несколько килограммов, но теперь относится к этому философски. Поклонники часто обсуждают ее округлившиеся формы, однако сама она не стремится к модельным параметрам. На критику в соцсетях она отвечает спокойно, что наконец-то чувствует себя здоровой, а не зажатой в тиски строгого спортивного режима.

Эти спортсменки не боятся говорить о своих трудностях, показывая, что даже величайшие чемпионы сталкиваются с теми же проблемами, что и обычные люди. И это, пожалуй, делает их еще ближе к нам.

Биография Ляйсан Утяшевой: карьера и личная жизнь гимнастки
Одна из самых красивых гимнасток страны, заслуженный мастер спорта, известная ведущая, чемпионка мира, актриса, шестикратная чемпионка Европы, постановщик танцевальных шоу и супруга комика Павла Воли: собрали главное из биографии Ляйсан Утяшевой.
