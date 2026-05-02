Ляйсан Утяшева и другие: спортсменки, которые набрали вес после карьеры

Причины резкого набора веса у спортсменов разные: одни просто не могут перестроить пищевые привычки после завершения карьеры, вторые сталкиваются с постспортивной депрессией, третьи — с многолетним психологическим давлением. Но каждая из этих трех историй о том, что даже чемпионы не всегда остаются в идеальной форме, но всегда находят в себе силы справляться с последствиями ухода из большого спорта.
Ляйсан Утяшева: постспортивная депрессия и +19 килограммов
Знаменитая гимнастка, а ныне телеведущая и блогер Ляйсан Утяшева никогда не скрывала своих проблем с лишним весом. После того как она ушла из большого спорта, у нее начался тяжелый период и постспортивная депрессия. Ляйсан перестала выходить из дома, лежала на диване и заедала свое состояние.
Раньше гимнастка строго контролировала каждый грамм, но после завершения карьеры полностью потеряла контроль над питанием. Она увлеклась вредной едой — ела гренки с докторской колбасой, пила растворимый кофе со сгущенкой, покупала чипсы и семечки. В результате набрала колоссальные 19 килограммов. Однако, взяв себя в руки, Ляйсан вернулась в отличную форму, доказав, что главное — вовремя остановиться.
Самира Мустафаева: округлые формы после ухода из гимнастики
Азербайджанская гимнастка с русскими корнями, бронзовый призер чемпионата мира Самира Мустафаева, завершив спортивную карьеру, столкнулась с неизбежным набором веса. В гимнастике спортсменки вынуждены постоянно следить за формой, поэтому после ухода из спорта она решила не мучить себя диетами.
Она открыто рассказывает своим подписчикам, что набрала пару лишних килограммов, и очень довольна результатом. Самира отмечает, что ее новая, «сочная» фигура сформировалась благодаря комплексу тренировок и тому, что она позволила себе расслабиться. Активно занимаясь растяжкой и фитнесом, спортсменка смогла превратить округлившиеся формы в свою изюминку, чем вызывает восхищение у миллионов своих поклонников.
Станислава Константинова: психологическая борьба с весом
Российская фигуристка-одиночница Станислава Константинова закончила карьеру и стала гораздо спокойнее относиться к своему телу. В юности ее вес жестко контролировали тренеры, и каждая лишняя сотня граммов становилась трагедией. Она рассказывала, что из-за постоянных ограничений в еде у нее на три года пропали критические дни, а анализы показывали серьезные нарушения в организме.
Завершив выступления, Станислава набрала несколько килограммов, но теперь относится к этому философски. Поклонники часто обсуждают ее округлившиеся формы, однако сама она не стремится к модельным параметрам. На критику в соцсетях она отвечает спокойно, что наконец-то чувствует себя здоровой, а не зажатой в тиски строгого спортивного режима.
Эти спортсменки не боятся говорить о своих трудностях, показывая, что даже величайшие чемпионы сталкиваются с теми же проблемами, что и обычные люди. И это, пожалуй, делает их еще ближе к нам.