Россиянки выступят на ЧЕ по гимнастике с флагом и гимном

Российские спортсменки указаны среди участников чемпионата Европы по художественной гимнастике в Болгарии.

Источник: Reuters

Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под национальным флагом. Об этом сообщается на сайте European Gymnastics.

В разделе с информацией о турнире и программой соревнований сборная России указана среди участников чемпионата Европы.

Турнир пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.

17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном России.

Ранее российские спортсмены выступали на международных стартах в нейтральном статусе из-за ограничений, введенных после 2022 года.