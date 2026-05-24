Россиянки выступят на ЧЕ по гимнастике с флагом и гимном

Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под национальным флагом. Об этом сообщается на сайте European Gymnastics.
В разделе с информацией о турнире и программой соревнований сборная России указана среди участников чемпионата Европы.
Турнир пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.
17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном России.
Ранее российские спортсмены выступали на международных стартах в нейтральном статусе из-за ограничений, введенных после 2022 года.