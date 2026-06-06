«План на лето — родить»: Дина Аверина сообщила о беременности

«Мой план на это лето — родить. Мы с Димой давно знаем пол будущего ребенка, но хотим до последнего держать его в секрете. Я родом из Нижнего Новгорода. Там есть врачи, которым я доверяю. Поэтому мы решили провести лето в Нижнем Новгороде и заодно там родить», — приводит слова Авериной The Voice.