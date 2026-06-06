«План на лето — родить»: Дина Аверина сообщила о беременности

В июле 2025 года Аверина заключила брак с фигуристом, олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи Дмитрием Соловьевым. Знакомство спортсменов состоялось в 2024 году на съемках шоу «Ледниковый период», где они выступали в паре.
«Мой план на это лето — родить. Мы с Димой давно знаем пол будущего ребенка, но хотим до последнего держать его в секрете. Я родом из Нижнего Новгорода. Там есть врачи, которым я доверяю. Поэтому мы решили провести лето в Нижнем Новгороде и заодно там родить», — приводит слова Авериной The Voice.
Дине Авериной 27 лет. Она является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
Дмитрию Соловьеву 36 лет. Фигурист является олимпийским чемпионом Игр в Сочи в командном турнире и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Бобровой.