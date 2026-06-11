В Канаде пропала российская гимнастка

Интервью вышло на YouTube-канале «АНО Выше Облаков» 7 июня.
Протасова: Я спрошу про гимнастку одну. Потому что у меня в этом плане болит сердце. Не знаю, что с этим делать. Может, ты бы что-то посоветовала или что-то знаешь. Лиза Сороковая — чемпионка России по художественной гимнастике. Не помню, какой это был год, это был ее прайм.
В дальнейшем она переехала также в Канаду. Работала со мной. Потом само собой получилось так, что пути разошлись. Из-за того, что я нахожусь между двух стран, не всегда получалось держать коммуникацию. А сейчас мы ее просто не можем найти. Ко мне обращались люди на этот счет. Эта история очень закрытая для нас всех. Знаешь ли ты что-то? Где она вообще сейчас?
Беззубенко: Я, к сожалению, с ней давно потеряла какую-то связь. Но это нормально, это жизнь.
Протасова: Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. Очень страшная пока для нас ситуация. Надеюсь, что родственники, возможно, напишут в консульство, что нет связи. Сама попробую тоже как-то посодействовать. Либо, если связь уже есть, пожалуйста, напишите нам, потому что мы реально переживаем. Надеюсь, что с ней все хорошо. Вот такая грустная тема. Я хотела ее поднять.
30-летняя Елизавета Сороковая является чемпионкой России по художественной гимнастике.