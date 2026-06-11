В Канаде пропала российская гимнастка

В дальнейшем она переехала также в Канаду. Работала со мной. Потом само собой получилось так, что пути разошлись. Из-за того, что я нахожусь между двух стран, не всегда получалось держать коммуникацию. А сейчас мы ее просто не можем найти. Ко мне обращались люди на этот счет. Эта история очень закрытая для нас всех. Знаешь ли ты что-то? Где она вообще сейчас?