Куда пропала Юлия Барсукова после олимпийского золота в Сиднее

Личная жизнь Барсуковой долгое время была скрыта от посторонних глаз. В начале 2000-х она состояла в гражданском браке с фигуристом Денисом Самохиным. Их знакомство произошло во время сборов в Новогорске — тогда отношения ограничивались просто дружбой. Все изменилось после соревнований в Италии, когда Самохин вызвался встретить Юлию в аэропорту и сдержал слово, хотя она не ожидала, что он действительно приедет.