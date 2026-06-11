Куда пропала Юлия Барсукова после олимпийского золота в Сиднее

В отличие от многих коллег, после ухода из большого спорта Барсукова не стала строить карьеру на телевидении и не превратилась в светскую львицу. Она выбрала важную работу — воспитание нового поколения гимнасток. Сегодня под руководством олимпийской чемпионки работает целая сеть центров художественной гимнастики по всей России. О том, чем сейчас занимается и как живет Юлия Барсукова — читайте в нашей статье.
Детство и первые шаги в спорте
Юлия Барсукова родилась 31 декабря 1978 года в Москве. В семье не было профессиональных спортсменов, поэтому ее путь в большой спорт начался не по воле родителей, а по собственному желанию. В пять лет девочку отдали в секцию фигурного катания — мама мечтала, чтобы дочь добилась успеха на льду.
Три года Юлия честно занималась фигурным катанием, но однажды все изменилось. Отец пришел забирать ее с катка, и по дороге домой они проходили мимо зала, где тренировались художественные гимнастки. Юлия была настолько очарована их грацией, что тут же заявила: «Пап, я хочу туда». Родители поддержали дочь, и в восемь лет Барсукова начала заниматься художественной гимнастикой в секции Измайлово.
Она пришла в этот вид спорта позже сверстниц, но это не стало помехой. Упорство и природный талант позволили ей быстро наверстать упущенное. Три года упорных тренировок привели ее в специализированную школу Таганского района, где ее заметила тренер Вера Силаева.
Путь к Олимпиаде и неожиданное золото Сиднея
В 1992 году Барсукову зачислили в основной состав сборной России по художественной гимнастике, где главным тренером была легендарная Ирина Винер. Однако Винер долгое время не воспринимала ее всерьез, считая лишенной яркой индивидуальности и даже планировала убрать из команды. Девушку спасла Вероника Шаткова, называвшая ее «балериной от Бога», и хореограф Наталья Кукушкина, создавшая для нее уникальные номера.
С конца 1990-х началось триумфальное шествие Барсуковой. В 1998 и 1999 годах она стала чемпионкой России в отдельных видах упражнений. На чемпионате Европы в Будапеште в 1999 году Юлия завоевала золото в упражнении со скакалкой и серебро с мячом. Там же, на чемпионате мира в Осаке, она взяла бронзу в многоборье и золото в командном зачете.
Главное испытание ждало в 2000 году в Сиднее. Главной фавориткой считалась Алина Кабаева, демонстрирующая безупречные выступления с мячом, скакалкой и лентой. Однако в финале с обручем Кабаева допустила грубую ошибку — снаряд выкатился за пределы ковра. Барсукова же выступила безупречно, особенно покорил судей и зрителей ее номер «Умирающий лебедь». В итоге она завоевала золото, и спустя два месяца после этой триумфальной победы приняла решение завершить карьеру.
Тренерство и открытие центров гимнастики
После ухода из большого спорта Барсукова не оставила гимнастику совсем. Она начала работать в московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1, передавая свой опыт юным спортсменкам.
В 2010 году случилось важное событие — Барсукова открыла собственный Центр гимнастики. Помог ей в этом Александр Паньков — давний партнер и организатор спортивных мероприятий. Со временем проект разросся до масштабной сети: филиалы центра появились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Осенью 2021 года произошло еще одно знаковое событие в тренерской карьере Барсуковой. Она заменила Веру Шаталину в роли личного тренера знаменитых сестер Арины и Дины Авериных на чемпионате мира в Японии. Под ее руководством Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем и мячом, что подтвердило профессиональный авторитет Барсуковой уже в новом качестве — наставницы для действующих звезд.
Брак с фигуристом и двое сыновей
Личная жизнь Барсуковой долгое время была скрыта от посторонних глаз. В начале 2000-х она состояла в гражданском браке с фигуристом Денисом Самохиным. Их знакомство произошло во время сборов в Новогорске — тогда отношения ограничивались просто дружбой. Все изменилось после соревнований в Италии, когда Самохин вызвался встретить Юлию в аэропорту и сдержал слово, хотя она не ожидала, что он действительно приедет.
В сентябре 2008 года у пары родился сын Никита. Однако со временем отношения прекратились, и Самохин женился повторно на Марии Боровиковой. В январе 2017 года Юлия стала мамой во второй раз — на свет появился сын Данила. Имя отца второго ребенка она предпочитает не разглашать. Известно лишь, что спортсменка носит обручальное кольцо, но подробности нового брака остаются за пределами публичного пространства.
Чем занимается Барсукова в 2026 году
В 2026 году Юлия Барсуковой чуть больше 47 лет. Она продолжает активно развивать свою сеть центров гимнастики и участвовать в воспитании юных талантов. В апреле 2026 года в ее центре прошел уникальный пятидневный интенсив «Тренируйся у чемпионов!». Мероприятие включало общую и специальную физическую подготовку, отработку сложных элементов, хореографию и занятия с психологом. Главной особенностью интенсива стал мастер-класс от Яны Кудрявцевой — легендарной гимнастки, многократной чемпионки мира и Европы.
В январе 2026 года Барсукова дала эксклюзивное интервью, в котором поделилась воспоминаниями о своей карьере — от первых шагов в гимнастике до победы в Сиднее. Она также рассказала о своей тренерской работе, в том числе о сотрудничестве с сестрами Авериными. В честь олимпийской чемпионки был назван Центр гимнастики на арене «Адлер» в Сочи, открытый в 2014 году как часть наследия Олимпийских игр.
Сегодня под руководством Юлии Барсуковой работают центры в нескольких крупных городах России, она готовит новое поколение спортсменок, проводит мастер-классы и приглашает к сотрудничеству звезд мирового уровня. Из публичного поля она действительно ушла, чтобы строить нечто большее — сеть школ, где дети учатся грации, красоте и упорству. И в этом заключается не менее важная победа, чем завоеванное олимпийское золото.