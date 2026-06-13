20 лет спустя: как изменились Кабаева, Хоркина и другие спортсменки

Ляйсан Утяшева, которой в январе 2026 года исполнилось 40 лет, — живое доказательство того, что возраст — это просто цифра. Она прекрасно выглядит, ничуть не хуже, чем 10−15 лет назад: стройная фигура, сияющая кожа, безупречный стиль. Секрет Утяшевой в регулярных занятиях спортом, она продолжает тренировки даже после завершения карьеры, а также в правильном питании и позитивном взгляде на жизнь.