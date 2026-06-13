20 лет спустя: как изменились Кабаева, Хоркина и другие спортсменки

На рубеже тысячелетий российская художественная гимнастика переживала золотую эру. Алина Кабаева, Светлана Хоркина, Ирина Чащина и Ляйсан Утяшева были не просто спортсменками — они были кумирами, символами красоты и грации. Сегодня им за 40, у каждой своя жизнь. В этой статье — четыре истории о том, как изменились и чем занимаются главные гимнастки нулевых в 2026 году.
Алина Кабаева: элегантность и стройность в 43 года
Алина Кабаева, олимпийская чемпионка 2004 года, завершила карьеру в 2007 году из-за травмы ноги. Сегодня ей 43 года, и она выглядит великолепно — стройная фигура, ухоженная кожа, безупречный стиль. Появляясь на публике, она выбирает элегантные брючные костюмы, блузы с цветочным принтом и дорогие аксессуары от люксовых брендов.
За годы после спорта Кабаева не растеряла свою грацию. Она по-прежнему держит себя в форме, хотя уже не тренируется профессионально. Ее редкие выходы в свет всегда привлекают внимание — поклонники отмечают, что годы не испортили ее красоту, а только добавили ей благородства и уверенности.
С 2022 года Кабаева развивает собственную академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи, лично занимается подготовкой юных спортсменок и присутствует на крупных соревнованиях. Ее стройная фигура и элегантная походка до сих пор выдают в ней великую гимнастку. Свою личную жизнь она не комментирует, но поклонники сходятся во мнении: 43 года ей не дашь.
Светлана Хоркина: в 47 лет в идеальной форме
Светлане Хоркиной, двукратной олимпийской чемпионке на брусьях, в 2026 году исполнилось 47 лет. Она по-прежнему в отличной физической форме — подтянутая фигура, спортивная осанка, ухоженная внешность. За годы после спорта Хоркина не растеряла ни грации, ни женственности.
После завершения карьеры Хоркина стала полковником и работает первым заместителем начальника Центрального спортивного клуба Армии. Несмотря на плотный график и стресс, она находит время для себя. Ее секрет — в регулярных тренировках и активном образе жизни. В мае 2026 года она организовала масштабное гимнастическое шоу «Восхождение» в Красноярске, сама участвовала в его подготовке и появлялась на сцене.
Хоркина часто посещает светские мероприятия и всегда выглядит безупречно — строгие костюмы, вечерние платья, дорогие украшения. Поклонники отмечают: в 47 лет она выглядит лучше, чем многие молодые девушки. Ее фигура и осанка остаются эталоном для подражания.
Ирина Чащина: все такая же красотка в 44 года
Ирине Чащиной, серебряному призеру Олимпийских игр в Афинах, в 2026 году исполнилось 44 года. Она сохранила ту же изящную фигуру и утонченную красоту, что и на пике карьеры. Ее редкие появления на публике всегда вызывают восхищение поклонников, которые отмечают: годы над ней не властны.
После завершения карьеры Чащина не ушла из спорта. Она стала вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, открыла собственную школу в Барнауле и продолжает активно влиять на развитие этого вида спорта. При этом она успевает заботиться о себе — регулярные тренировки помогают ей оставаться в отличной форме.
Чащина пробовала себя в творчестве: выпустила книгу «Стать собой», победила в проекте «Цирк со звездами», снялась в кино. Сегодня она счастлива в браке с бизнесменом Евгением Архиповым и выглядит так же изящно, как и на гимнастическом ковре 20 лет назад. Ее секрет — в любви к спорту и правильном отношении к жизни.
Ляйсан Утяшева: в 40 выглядит не хуже, чем в 20
Ляйсан Утяшева, которой в январе 2026 года исполнилось 40 лет, — живое доказательство того, что возраст — это просто цифра. Она прекрасно выглядит, ничуть не хуже, чем 10−15 лет назад: стройная фигура, сияющая кожа, безупречный стиль. Секрет Утяшевой в регулярных занятиях спортом, она продолжает тренировки даже после завершения карьеры, а также в правильном питании и позитивном взгляде на жизнь.
Ляйсан не скрывает, что посещает косметолога, пьет много воды, отказалась от сладкого и еды после шести часов вечера. Но главным секретом своей молодости считает счастливую семью и любовь мужа, резидента Камеди Клаб Павла Воли. Сегодня Утяшева — одна из самых востребованных телеведущих страны. Она регулярно появляется на обложках глянцевых журналов, посещает светские мероприятия и всегда выглядит безупречно.
Четыре героини — четыре вдохновляющих примера того, как можно выглядеть роскошно в любом возрасте. Наши прославленные гимнастки регулярно занимаются спортом, правильно питаются, посещают косметологов и, главное, излучают уверенность и счастье.