От чемпионки до звезды ТВ: как изменилась жизнь Ляйсан Утяшевой

Пик ее карьеры пришелся на 2002−2004 годы. В 2002 году Утяшева стала абсолютной чемпионкой Европы в многоборье, а также выиграла золото в упражнениях со скакалкой и мячом. В 2003 году на чемпионате мира в Будапеште она завоевала золото в командном зачете и бронзу в отдельных видах. Однако травмы не позволили ей выступить на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Завершила карьеру Утяшева в 2007 году в возрасте 22 лет, оставив о себе память как об одной из самых ярких гимнасток своего поколения.