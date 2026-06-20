От чемпионки до звезды ТВ: как изменилась жизнь Ляйсан Утяшевой

За свою спортивную карьеру Утяшева завоевала множество наград, но настоящую популярность обрела после ухода из спорта. Она смогла переключиться с выступлений на тренерскую работу, а затем — на телевидение. Сегодня, в 40 лет, Утяшева — одна из самых востребованных телеведущих страны, счастливая жена и мама. В этой статье — ее путь от гимнастического ковра до телеэкрана и то, чем она занимается сейчас.
Первые шаги в спорте
Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в городе Раевский в Башкирии. В художественную гимнастику ее привела мама, когда девочке было всего пять лет. С первых тренировок стало понятно: у Ляйсан есть настоящий талант. В 1999 году она выиграла юношеское первенство Европы, а через два года, в 16 лет, стала чемпионкой мира в командном зачете.
Пик ее карьеры пришелся на 2002−2004 годы. В 2002 году Утяшева стала абсолютной чемпионкой Европы в многоборье, а также выиграла золото в упражнениях со скакалкой и мячом. В 2003 году на чемпионате мира в Будапеште она завоевала золото в командном зачете и бронзу в отдельных видах. Однако травмы не позволили ей выступить на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Завершила карьеру Утяшева в 2007 году в возрасте 22 лет, оставив о себе память как об одной из самых ярких гимнасток своего поколения.
Переход на телевидение
После завершения спортивной карьеры Утяшева сначала работала тренером, а затем попробовала себя на телевидении. Настоящий успех пришел к ней, когда она стала ведущей популярного шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Ее харизма, искренность и безупречный вкус быстро завоевали любовь зрителей.
Со временем Утяшева стала ведущей уже нескольких проектов, включая экстремальное реалити-шоу «Выжить в Самарканде», которое она ведет вместе с мужем Павлом Волей. В интервью она признавалась, что совместные съемки с мужем превращаются для них в своеобразные свидания — каждый раз они выходят в кадр нарядные, в мейке и костюмах, и это приносит им только удовольствие.
Профессиональное признание и две статуэтки ТЭФИ подряд
2026 год стал для Утяшевой годом большого профессионального признания. 8 июня в Москве прошла церемония вручения премии ТЭФИ, где проект «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», который она ведет вместе с мужем, второй год подряд был признан лучшим реалити-шоу.
В своих соцсетях Утяшева поблагодарила продюсеров, участников и зрителей. «Два года подряд наше общее детище получает эту награду… Мотивация максимальная. Спасибо всем нашим участникам и, самое главное, нашим зрителям», — написала телеведущая. Эта награда подтверждает, что Утяшева состоялась не только как спортсменка и телеведущая, но и как автор и создатель успешного телевизионного контента.
Брак с Павлом Волей и двое детей
Личная жизнь Утяшевой сложилась так же успешно, как и карьера. В 2012 году она вышла замуж за резидента Камеди Клаб, шоумена и телеведущего Павла Волю. В мае 2026 года она рассказала в шоу «Дерзкая Готовка», что у них с мужем нет брачного договора.
У пары двое детей: сын Роберт родился в 2013 году, а дочь София — в 2015-м. В мае 2026 года Роберту исполнилось 13 лет, и по этому случаю Утяшева опубликовала трогательный пост. Правда супруги принципиально скрывают лица детей от публики, стараясь оградить их от излишнего внимания.
Стиль и образ жизни
Ляйсан Утяшева продолжает оставаться иконой стиля и красоты, и в 40 лет выглядит значительно моложе. В декабре 2025 года она стала лицом выпуска журнала Elle Arabia, позируя на обложке в элегантном образе с разрезом до бедра.
Несмотря на статус звезды, Утяшева сохраняет скромность в повседневной жизни. В интервью она признавалась, что привыкла экономить и могла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц, если бы не соблазн купить дизайнерское платье со скидкой. Она не ходит по ресторанам, а закупается на обычном продуктовом рынке. Свою отличную физическую форму она поддерживает с помощью регулярных занятий спортом — Утяшева продолжает тренироваться и даже ведет фитнес-блог, который стал особенно популярным во время пандемии.
После ослепительной, но короткой спортивной карьеры Утяшева стала успешной телеведущей. В 40 лет она продолжает вести популярные шоу, получает премию ТЭФИ, воспитывает двоих детей и остается одной из самых стильных женщин российского шоу-бизнеса. И, судя по ее энергии и амбициям, впереди у нее еще много новых побед и проектов.