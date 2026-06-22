Сестры Аверины рассказали, что сблизило их за последнее время

«В реалити все не так, как в спорте: иногда результат зависит не только от тебя. Придя в шоу “Сокровища императора”, мы не рассчитывали на такой путь и не ожидали, что продвинемся так далеко. Мы не ожидали такой колоссальной поддержки! Спасибо огромное за то, что смотрели, болели и верили в нашу команду. Мы все видим и читаем. Спасибо большое каналу ТНТ, ведущим Оле (Бузовой), Мише (Галустяну) и всей команде проекта “Сокровища императора”.