Сестры Аверины рассказали, что сблизило их за последнее время

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины прокомментировали свое выступление в третьем сезоне шоу «Сокровища императора».
Титулованные гимнастки завершили участие в экстремальном реалити на ТНТ, остановившись всего в шаге от полуфинала.
По словам сестер, проект стал для них настоящим испытанием, которое показало ценность семейной поддержки.
«В реалити все не так, как в спорте: иногда результат зависит не только от тебя. Придя в шоу “Сокровища императора”, мы не рассчитывали на такой путь и не ожидали, что продвинемся так далеко. Мы не ожидали такой колоссальной поддержки! Спасибо огромное за то, что смотрели, болели и верили в нашу команду. Мы все видим и читаем. Спасибо большое каналу ТНТ, ведущим Оле (Бузовой), Мише (Галустяну) и всей команде проекта “Сокровища императора”.
Этот проект дал нам понять, что семья — это самое главное. Мы стали еще ближе друг к другу. Мы прожили вместе все: волнение, страх, радость, грусть и усталость. Но самое ценное, что мы получили — это уверенность в том, что в любой ситуации мы есть друг у друга. Это начало нашей новой, еще более крепкой главы", — написали сестры в соцсетях.
В эфире самого шоу гимнастки признавались, что раньше считали, что Дина «тащит» Арину в спорте, но шоу показало, что Арина тоже может перехватывать инициативу в сложные моменты.