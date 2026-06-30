European Gymnastics за месяц обсудит вопрос по флагу и гимну РФ

«Генассамблея была перенесена на иной срок, но не позднее 3 августа 2026 года. Обоснованием этого решения послужило мнение о необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе после решения World Gymnastics», — говорится в заявлении пресс-службы European Gymnastics.