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European Gymnastics за месяц обсудит вопрос по флагу и гимну РФ

Генассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) состоится не позднее 3 августа 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Генассамблея была перенесена на иной срок, но не позднее 3 августа 2026 года. Обоснованием этого решения послужило мнение о необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе после решения World Gymnastics», — говорится в заявлении пресс-службы European Gymnastics.

Ранее сообщалось, что Европейский гимнастический союз отложил проведение генассамблеи для утверждения снятия всех ограничений с российских спортсменов после обращения Украинской федерации гимнастики. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила россиян с флагом и гимном до соревнований 18 мая. Впоследствии о подобном решении уведомил и European Gymnastics.

28 июня стало известно, что 11 гимнастических федераций подписали письмо с обращением в European Gymnastics о пересмотре своего решения по снятию всех ограничений с России.