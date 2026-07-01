Нагорный подарил жене Porsche в благодарность за рождение дочери

Никита Нагорный стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях. Также спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады в Рио в команде и бронзовым призером Игр в Токио в многоборье и упражнениях на перекладине. Нагорный три раза становился чемпионом мира и восемь — чемпионом Европы.