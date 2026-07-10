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Ирина Чащина сейчас: как живет главная соперница Алины Кабаевой

Ирина Чащина была одной из самых ярких гимнасток своего поколения. Но после завершения карьеры она практически исчезла из медийного пространства.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ирина Чащина — одна из самых титулованных гимнасток в истории российской художественной гимнастики. Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы. После завершения выступлений Чащина практически исчезла из медийного пространства, и лишь изредка о ней появлялась информация. В этой статье о том, как живет Ирина Чащина сегодня и куда она пропала после ухода из спорта.

Звездная карьера и соперничество с Кабаевой

Чащина завоевала серебро на Олимпиаде в Афинах, уступив только Алине Кабаевой.
Чащина завоевала серебро на Олимпиаде в Афинах, уступив только Алине Кабаевой.Источник: РИА "Новости"

Ирина Чащина родилась 24 апреля 1982 года в Омске. Начала заниматься художественной гимнастикой в шесть лет, а уже в двенадцать вошла в сборную России. Ее путь наверх был стремительным — талантливую гимнастку заметили ведущие тренеры страны, и она быстро стала одной из главных надежд российского спорта.

Пик карьеры Чащиной пришелся на Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. В квалификации она показала почти безошибочное выступление, но в финале уступила только своей соотечественнице Алине Кабаевой, завоевав серебряную медаль. Конкуренция с Кабаевой стала главной сюжетной линией ее карьеры — Чащина не уступала сопернице в технике, но на главных стартах удача чаще была на стороне Алины.

Всего на счету Чащиной несколько титулов и побед — трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России. Она завершила профессиональную карьеру в 2005 году, и в 26 лет начала искать себя за пределами гимнастического ковра.

Жизнь после спорта: политика, телевидение и кино

После завершения карьеры Чащина попробовала себя в политике и шоу-бизнесе.
После завершения карьеры Чащина попробовала себя в политике и шоу-бизнесе. Источник: РИА "Новости"

После ухода из спорта Чащина не стала сидеть сложа руки. Она попробовала себя в самых разных сферах — от политики до кино. В 2008 году, в возрасте 26 лет, она стала заместителем префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму. Однако проработала она там недолго — уже 28 февраля 2011 года была уволена с государственной должности по собственному желанию.

Параллельно Чащина пробовала себя на телевидении. Она приняла участие в таких известных телепроектах, как «Цирк со звездами» и «Танцы на льду». В 2008 году она даже одержала победу в шоу «Цирк со звездами». Также она попробовала себя в кино и написала книгу о здоровом образе жизни. Казалось, что Чащина активно строит карьеру за пределами спорта. Но затем она исчезла из медийного поля, и причина оказалась в личной жизни.

Брак с другом Медведева и причины развода

Свадьба Чащиной и Архипова проходила в присутствии президента Дмитрия Медведева.
Свадьба Чащиной и Архипова проходила в присутствии президента Дмитрия Медведева.Источник: РИА "Новости"

В конце 2011 года Чащина вышла замуж за бизнесмена Евгения Архипова — друга президента России Дмитрия Медведева. Свадьба была роскошной — на ней присутствовал сам глава государства. Архипов — кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках, а затем президент объединенной Федерации каноэ России.

Отношения пары развивались непросто. Сама Чащина признавалась, что они то встречались, то расставались. По ее словам, Евгений был чрезвычайно занятым человеком — бизнесменом с массой важных дел, из-за чего он мог пропадать на недели и даже месяцы.

В 2016 году СМИ сообщили, что у пары родился сын. Однако сама Чащина эту новость не подтвердила, но и не опровергла. Позже выяснилось, что брак распался. Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, в одном из интервью объяснила, что брак Чащиной и Архипова не сложился. По ее словам, у мужа гимнастки были проблемы с алкоголем, а сама Чащина, всегда отличавшаяся скрытностью, после развода уехала в Сингапур, где прожила долгое время.

Жизнь в Сингапуре и возвращение в Россию

Чащина долгое время жила в Сингапуре после развода.
Чащина долгое время жила в Сингапуре после развода. Источник: РИА "Новости"

После развода с Архиповым Чащина решила кардинально изменить жизнь. Она уехала в Сингапур, где прожила долгое время. Этот шаг был неожиданным для многих, но, по словам Винер, Чащина всегда была скрытной и предпочитала решать свои проблемы вдали от посторонних глаз.

Жизнь в Азии стала для нее временем переосмысления и восстановления после неудачного брака. Что именно она делала в Сингапуре — остается загадкой. Сама Чащина практически не дает интервью и не ведет социальные сети. Известно лишь то, что она вернулась в Россию, но продолжает вести максимально закрытый образ жизни.

Сегодня Ирине Чащиной 44 года. Она больше не стремится к публичности и редко появляется на мероприятиях. Ее имя иногда всплывает в новостях, но сама она предпочитает оставаться в тени.

Жизнь сейчас и планы на будущее

Сегодня Чащина продолжает работать в художественной гимнастике в качестве вице-президента федерации.
Сегодня Чащина продолжает работать в художественной гимнастике в качестве вице-президента федерации. Источник: РИА "Новости"

Несмотря на закрытый образ жизни, Чащина остается в художественной гимнастике. Сегодня она занимает пост вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В этой должности она продолжает влиять на развитие вида спорта, в котором добилась таких высот.

Кроме того, в 2013 году Чащина открыла собственную спортивную школу в Барнауле. Она также организовала турнир на призы своего имени — всероссийские соревнования «Надежды Сибири» в Омске. В 2026 году эти соревнования прошли в 15-й раз. Сама Чащина признавалась, что ее жизнь сегодня — это работа и личное пространство. Она не стремится к публичности, но готова помогать молодым спортсменам.

Ирина Чащина ушла из большого спорта почти 20 лет назад. За это время она успела попробовать себя в политике, на телевидении, в кино, выйти замуж и пережить развод. Сегодня она — вице-президент федерации художественной гимнастики, открывает школы, помогает детям и продолжает влиять на развитие спорта.