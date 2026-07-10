Ирина Чащина сейчас: как живет главная соперница Алины Кабаевой

В 2016 году СМИ сообщили, что у пары родился сын. Однако сама Чащина эту новость не подтвердила, но и не опровергла. Позже выяснилось, что брак распался. Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, в одном из интервью объяснила, что брак Чащиной и Архипова не сложился. По ее словам, у мужа гимнастки были проблемы с алкоголем, а сама Чащина, всегда отличавшаяся скрытностью, после развода уехала в Сингапур, где прожила долгое время.