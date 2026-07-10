Ирина Чащина сейчас: как живет главная соперница Алины Кабаевой

Ирина Чащина — одна из самых титулованных гимнасток в истории российской художественной гимнастики. Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы. После завершения выступлений Чащина практически исчезла из медийного пространства, и лишь изредка о ней появлялась информация. В этой статье о том, как живет Ирина Чащина сегодня и куда она пропала после ухода из спорта.
Звездная карьера и соперничество с Кабаевой
Ирина Чащина родилась 24 апреля 1982 года в Омске. Начала заниматься художественной гимнастикой в шесть лет, а уже в двенадцать вошла в сборную России. Ее путь наверх был стремительным — талантливую гимнастку заметили ведущие тренеры страны, и она быстро стала одной из главных надежд российского спорта.
Пик карьеры Чащиной пришелся на Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. В квалификации она показала почти безошибочное выступление, но в финале уступила только своей соотечественнице Алине Кабаевой, завоевав серебряную медаль. Конкуренция с Кабаевой стала главной сюжетной линией ее карьеры — Чащина не уступала сопернице в технике, но на главных стартах удача чаще была на стороне Алины.
Всего на счету Чащиной несколько титулов и побед — трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России. Она завершила профессиональную карьеру в 2005 году, и в 26 лет начала искать себя за пределами гимнастического ковра.
Жизнь после спорта: политика, телевидение и кино
После ухода из спорта Чащина не стала сидеть сложа руки. Она попробовала себя в самых разных сферах — от политики до кино. В 2008 году, в возрасте 26 лет, она стала заместителем префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму. Однако проработала она там недолго — уже 28 февраля 2011 года была уволена с государственной должности по собственному желанию.
Параллельно Чащина пробовала себя на телевидении. Она приняла участие в таких известных телепроектах, как «Цирк со звездами» и «Танцы на льду». В 2008 году она даже одержала победу в шоу «Цирк со звездами». Также она попробовала себя в кино и написала книгу о здоровом образе жизни. Казалось, что Чащина активно строит карьеру за пределами спорта. Но затем она исчезла из медийного поля, и причина оказалась в личной жизни.
Брак с другом Медведева и причины развода
В конце 2011 года Чащина вышла замуж за бизнесмена Евгения Архипова — друга президента России Дмитрия Медведева. Свадьба была роскошной — на ней присутствовал сам глава государства. Архипов — кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках, а затем президент объединенной Федерации каноэ России.
Отношения пары развивались непросто. Сама Чащина признавалась, что они то встречались, то расставались. По ее словам, Евгений был чрезвычайно занятым человеком — бизнесменом с массой важных дел, из-за чего он мог пропадать на недели и даже месяцы.
В 2016 году СМИ сообщили, что у пары родился сын. Однако сама Чащина эту новость не подтвердила, но и не опровергла. Позже выяснилось, что брак распался. Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, в одном из интервью объяснила, что брак Чащиной и Архипова не сложился. По ее словам, у мужа гимнастки были проблемы с алкоголем, а сама Чащина, всегда отличавшаяся скрытностью, после развода уехала в Сингапур, где прожила долгое время.
Жизнь в Сингапуре и возвращение в Россию
После развода с Архиповым Чащина решила кардинально изменить жизнь. Она уехала в Сингапур, где прожила долгое время. Этот шаг был неожиданным для многих, но, по словам Винер, Чащина всегда была скрытной и предпочитала решать свои проблемы вдали от посторонних глаз.
Жизнь в Азии стала для нее временем переосмысления и восстановления после неудачного брака. Что именно она делала в Сингапуре — остается загадкой. Сама Чащина практически не дает интервью и не ведет социальные сети. Известно лишь то, что она вернулась в Россию, но продолжает вести максимально закрытый образ жизни.
Сегодня Ирине Чащиной 44 года. Она больше не стремится к публичности и редко появляется на мероприятиях. Ее имя иногда всплывает в новостях, но сама она предпочитает оставаться в тени.
Жизнь сейчас и планы на будущее
Несмотря на закрытый образ жизни, Чащина остается в художественной гимнастике. Сегодня она занимает пост вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В этой должности она продолжает влиять на развитие вида спорта, в котором добилась таких высот.
Кроме того, в 2013 году Чащина открыла собственную спортивную школу в Барнауле. Она также организовала турнир на призы своего имени — всероссийские соревнования «Надежды Сибири» в Омске. В 2026 году эти соревнования прошли в 15-й раз. Сама Чащина признавалась, что ее жизнь сегодня — это работа и личное пространство. Она не стремится к публичности, но готова помогать молодым спортсменам.
Ирина Чащина ушла из большого спорта почти 20 лет назад. За это время она успела попробовать себя в политике, на телевидении, в кино, выйти замуж и пережить развод. Сегодня она — вице-президент федерации художественной гимнастики, открывает школы, помогает детям и продолжает влиять на развитие спорта.