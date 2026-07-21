Елена Замолодчикова исчезла после триумфа на Олимпиаде: как сложилась ее жизнь

Гимнастка Елена Замолодчикова одна из немногих спортсменок, которая за один турнир собрала полную коллекцию наград: два золота, серебро и бронзу. Но после олимпийского триумфа она как-то резко пропала из спортивных новостей. В нашей статье о том, что случилось с Еленой Замолодчиковой и чем она занимается сейчас, больше двадцати лет спустя.
Детство и первые шаги к Олимпийскому золоту
Елена Замолодчикова родилась 19 сентября 1982 года в Москве. Ее отец, Михаил Александрович, был майором Советской армии и одним из первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Мать, Ирина Николаевна, работала учителем.
Судьбоносный момент случился, когда девочке было семь лет. Она случайно увидела по телевизору соревнования по спортивной гимнастике и, завороженная происходящим на экране, сказала маме: «Отведи меня туда». На следующий день мама привела дочь в секцию. С этого начался путь будущей олимпийской чемпионки.
Врачи ставили маленькой Лене диагноз — врожденный порок сердца, из-за чего она даже уходила из спорта. Только случайная встреча с тренером Надеждой Масленниковой стала толчком к возвращению. Позже более квалифицированные доктора опровергли поставленный диагноз. В 1996 году, в 14 лет, Замолодчикова вошла в состав сборной России. А в 1998 году она стала чемпионкой России в опорном прыжке. На предолимпийском чемпионате мира в Тяньцзине в 1999 году спортсменка взяла полный комплект наград: золото в опорном прыжке, серебро в команде и бронзу в личном многоборье.
Триумф в Сиднее
Олимпийские игры 2000 года в Сиднее стали звездным часом Елены Замолодчиковой. При этом главной фавориткой считалась Светлана Хоркина. Однако именно 18-летняя Замолодчикова стала главной звездой Олимпиады.
В опорном прыжке Замолодчикова превзошла все ожидания и завоевала золото. А через несколько дней она повторила успех в вольных упражнениях и принесла России второе золото. Всего на Играх в Сиднее она собрала полную коллекцию наград: два золота, серебро и бронзу. В 2002 году она добавила к своей коллекции еще одно золото чемпионата мира и Европы. За свои выдающиеся достижения гимнастка была награждена Орденом Почета (2001) и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006).
Уход из спорта и новая профессия
Профессиональная карьера Елены Замолодчиковой длилась с 1995 по 2009 год. Она пыталась попасть на Олимпиаду в Пекине, но не прошла отбор. При этом, по ее собственному признанию, адаптация к новой жизни прошла очень легко. Благодаря поддержке Федерации спортивной гимнастики России ей сразу поступило интересное предложение — стать специалистом отдела Федерации.
Еще во время выступлений она училась в Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Позже Замолодчикова прошла международные судейские семинары, сдала экзамен и получила статус судьи международной категории (2009).
Сейчас спортсменка работает тренером по гимнастике с детьми младшего возраста. Она обучает маленьких гимнастов 5−7 лет и, по ее словам, ей безумно нравится работать с детьми. Также она активно участвует в проекте «Тренер», где проводит открытые тренировки и встречается с юными спортсменами в разных регионах страны.
Образование, общественная деятельность и Зал славы
В 2026 году Елена Замолодчикова продолжает активно заниматься общественной деятельностью и развивает себя в сфере образования. В мае 2026 года двукратная олимпийская чемпионка приняла участие в «Фестивале детской художественной гимнастики “Алина”», посвященному Дню защиты детей. Мероприятие прошло 31 мая и транслировалось на телеканале «Россия 1». Среди других звезд спорта на фестивале присутствовали Алексей Немов, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дина и Арина Аверины.
Елена Замолодчикова уже имеет второе высшее образование: она окончила магистратуру факультета «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» Московского государственного университета (программа «Менеджмент в спорте») в 2016 году. В настоящее время спортсменка продолжает академическое развитие и обучается в аспирантуре на том же факультете.
Отдельно стоит отметить, что международное признание пришло к Елене Замолодчиковой ранее: в 2015 году она была включена в Международный зал славы спортивной гимнастики в Оклахома‑Сити (США). Вместе с ней в тот год в Зал славы вошли еще несколько выдающихся гимнастов из разных стран, в том числе советский и азербайджанский спортсмен Валерий Беленький.
Личная жизнь
О личной жизни Елены Замолодчиковой известно немного — спортсменка ведет довольно закрытый образ жизни и редко делится подробностями. В апреле 2021 года, в возрасте 38 лет, Замолодчикова впервые стала мамой. Об этом стало известно благодаря публикации ее подруги и коллеги по сборной, двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной: на своей странице в соцсетях она написала: «Наша любимая Елена Замолодчикова родила сегодня первенца. Растите крепкими и здоровыми».
В 2010 году Елена победила в телепроекте «Жестокие игры», где выступала в паре с прыгуном в воду Юрием Кунаковым. А в 2015 году Замолодчикова вместе с другими олимпийцами из разных стран вынесла флаг Европейского олимпийского комитета на церемонии открытия I Европейских игр в Баку.
Елена Замолодчикова продолжает передавать опыт новым поколениям, судит международные соревнования и вдохновляет юных спортсменов личным примером. А включение в Международный зал славы спортивной гимнастики стало еще одним подтверждением того, что ее имя навсегда вписано в историю мирового спорта.