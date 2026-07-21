Елена Замолодчикова исчезла после триумфа на Олимпиаде: как сложилась ее жизнь

Врачи ставили маленькой Лене диагноз — врожденный порок сердца, из-за чего она даже уходила из спорта. Только случайная встреча с тренером Надеждой Масленниковой стала толчком к возвращению. Позже более квалифицированные доктора опровергли поставленный диагноз. В 1996 году, в 14 лет, Замолодчикова вошла в состав сборной России. А в 1998 году она стала чемпионкой России в опорном прыжке. На предолимпийском чемпионате мира в Тяньцзине в 1999 году спортсменка взяла полный комплект наград: золото в опорном прыжке, серебро в команде и бронзу в личном многоборье.