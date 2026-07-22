Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дина Аверина раскрыла, с какого подарка начались ее отношения

Дина Аверина рассказала, что первый подарок Соловьева стал для нее особенным.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вот перефразированный текст в новостном стиле с сохранением прямой речи. Буква «ё» нигде не используется.

Российская гимнастка Дина Аверина в интервью фигуристке Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев» поделилась историей знакомства и начала отношений с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу в июле 2025 года, а этим летом ожидают рождения первого ребенка.

Дина Аверина: Мы тренировались без выходных. Помню, как Илья (Авербух) поставил нам последний номер и сказал: «Все, жду приглашения на свадьбу». А мы тогда еще говорили нет-нет, какая свадьба. Мне кажется, что мы начали близко общаться, когда оставалось два проката до конца проекта («Ледниковый период»).

По словам гимнастки, первым в любви признался именно Соловьев. После завершения проекта пара уже официально начала встречаться.

Медведева: Как прошло ваше первое свидание?

Дина Аверина: После первого проката (на «Ледниковом периоде») меня Дима пригласил на ужин. Отметить начало проекта.

Арина Аверина: Началось все с киндер-яйца. Весь «Ледниковый период» за этим наблюдал, как Дима их приносил.

Дина Аверина: Да, я любила собирать фигурки. А он об этом не знал и подарил мне киндер-яйцо. Я так обрадовалась. Я еще была голодная, мне хотелось есть. Обрадовалась, что у меня будет новая фигурка, а он впервые в жизни увидел такую радость от киндер-яйца.