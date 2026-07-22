Дина Аверина раскрыла, с какого подарка начались ее отношения

Дина Аверина: Да, я любила собирать фигурки. А он об этом не знал и подарил мне киндер-яйцо. Я так обрадовалась. Я еще была голодная, мне хотелось есть. Обрадовалась, что у меня будет новая фигурка, а он впервые в жизни увидел такую радость от киндер-яйца.