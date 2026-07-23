Оксана Чусовитина ответила, поедет ли на Олимпиаду в 53 года

«Сейчас не заглядываюсь на Лос-Анджелес. Пока работаю именно на Азиатские игры. Я там знаю всех соперниц, какие прыжки они будут прыгать. Понимаю, если прыгну свое, у меня будет медаль. Прилагаю все усилия, чтобы это получилось.



Повторюсь, мне просто интересно, можно ли вообще в 53 года в спортивной гимнастике выполнить такие упражнения. Знаете, если я не попробую, буду потом об этом обязательно жалеть. Уже ни с кем не борюсь, не соревнуюсь. Тренируюсь для себя и получаю от этого огромное удовольствие.



К Азиатским играм готовлю только опорный прыжок. Долго обсуждала с тренером, сама думала над этим и в итоге решила, что буду готовить только его. К Олимпиаде — тоже», — приводит слова Чусовитиной «Чемпионат».