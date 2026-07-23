Оксана Чусовитина ответила, поедет ли на Олимпиаду в 53 года

51-летняя спортсменка отметила, что сосредоточена на Азиатских играх.
«Сейчас не заглядываюсь на Лос-Анджелес. Пока работаю именно на Азиатские игры. Я там знаю всех соперниц, какие прыжки они будут прыгать. Понимаю, если прыгну свое, у меня будет медаль. Прилагаю все усилия, чтобы это получилось.
Повторюсь, мне просто интересно, можно ли вообще в 53 года в спортивной гимнастике выполнить такие упражнения. Знаете, если я не попробую, буду потом об этом обязательно жалеть. Уже ни с кем не борюсь, не соревнуюсь. Тренируюсь для себя и получаю от этого огромное удовольствие.
К Азиатским играм готовлю только опорный прыжок. Долго обсуждала с тренером, сама думала над этим и в итоге решила, что буду готовить только его. К Олимпиаде — тоже», — приводит слова Чусовитиной «Чемпионат».
Оксана Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Ранее Чусовитина говорила, что будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. На Игры в Париже она не сумела квалифицироваться из-за травмы.
Летние Игры в Лос‑Анджелесе должны пройти с 14 по 30 июля 2028 года. Чусовитиной к моменту их начала будет 53 года.
В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.