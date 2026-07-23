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Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике Тамара Жалеева

Чемпионка мира в составе сборной СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР Тамара Жалеева умерла в возрасте 94 лет, сообщает пресс‑служба Спортивной гимнастики России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация гимнастики России

— Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Жалеева — чемпионка мира 1954 года в командном первенстве, а также серебряный призер в групповых вольных упражнениях на том же чемпионате. Она также становилась многократной чемпионкой СССР. После завершения карьеры Тамара Андреевна работала старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.

Причины смерти не уточняются. Прощание с Жалеевой пройдет 24 июля в Москве.