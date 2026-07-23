Умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике Тамара Жалеева

— Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Жалеева — чемпионка мира 1954 года в командном первенстве, а также серебряный призер в групповых вольных упражнениях на том же чемпионате. Она также становилась многократной чемпионкой СССР. После завершения карьеры Тамара Андреевна работала старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.
Причины смерти не уточняются. Прощание с Жалеевой пройдет 24 июля в Москве.