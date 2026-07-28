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Зампред ОКР приступил к работе в исполкоме European Gymnastics

Филиппов вошел в состав исполкома European Gymnastics в ноябре 2025 года, но не мог начать работу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов официально приступил к работе в качестве члена исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

Полномочия Филиппова вступили в силу после решения, принятого на внеочередной генеральной ассамблее European Gymnastics.

На этой же ассамблее было ратифицировано участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой.

Филиппов был избран в исполнительный комитет European Gymnastics 29 ноября 2025 года. Однако приступить к исполнению обязанностей сразу после избрания он не смог из-за действовавших на тот момент ограничений, введенных Европейским гимнастическим союзом.