Как Ирина Винер остается энергичной в 78 лет: 3 привычки, которые может повторить каждый

Ирина Винер не просто руководит тренировочным процессом, но и сама активно участвует в нем. Она признается, что каждый день делает гимнастику и занимается хореографией для поддержания формы. На тренировках она лично показывает гимнасткам, что нужно делать — прыгать, танцевать, передавать образ. По ее словам, даже в 78 лет продолжать двигаться важно для сохранения здоровья и активности.