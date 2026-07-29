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Как Ирина Винер остается энергичной в 78 лет: 3 привычки, которые может повторить каждый

Ирине Винер исполнилось 78 лет, но она продолжает работать, тренировать и заряжать энергией окружающих. Все дело в трех привычках, которые может взять на вооружение любой человек.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ирина Александровна Винер — главный тренер, под руководством которого российская сборная по художественной гимнастике завоевала 16 олимпийских медалей, из которых десять — золотые. В 2025 году, в возрасте 77 лет, она покинула пост главного тренера сборной, но не ушла из спорта и является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. В нашей статье подробнее о том, какие привычки помогают Ирине Александровне сохранять такую прекрасную форму, энергию и бодрость.

Ежедневная физическая активность

Ирина Винер на тренировке с гимнастками до сих пор показывает упражнения лично.
Ирина Винер на тренировке с гимнастками до сих пор показывает упражнения лично. Источник: РИА "Новости"

Ирина Винер не просто руководит тренировочным процессом, но и сама активно участвует в нем. Она признается, что каждый день делает гимнастику и занимается хореографией для поддержания формы. На тренировках она лично показывает гимнасткам, что нужно делать — прыгать, танцевать, передавать образ. По ее словам, даже в 78 лет продолжать двигаться важно для сохранения здоровья и активности.

Ирина Александровна проходит минимум 7 тысяч шагов каждое утро. По ее убеждению, движение определяет продолжительность жизни и развитие во всех областях. Даже если у человека множество заболеваний и кажется, что нет сил на физические упражнения, не нужно впадать в уныние, есть множество упражнений для пожилых людей, которые доступны каждому без специальной подготовки.

Позитивный настрой и радость от любимого дела

Ирина Винер заряжается энергией от своих юных подопечных.
Ирина Винер заряжается энергией от своих юных подопечных. Источник: РИА "Новости"

Главный секрет энергии Винер — в ее отношении к жизни. Она убеждена, что позитивный настрой и хорошее настроение — основа всего. Работа очень энергозатратная, и иногда выходить из дома бывает тяжело. Но как только она попадает в зал, начинает «гореть и кипеть», подключает к себе всех спортсменов и заряжается от них бешеной энергией.

Ирина Александровна черпает силы в любви к своему делу и признается, что заряжается энергией от юных подопечных. А жизненные силы она находит в музыке — единственном, что помогает ей всегда оставаться в прекрасном настроении. Она может танцевать в любом состоянии, даже уставшая. По ее словам, именно внутренний настрой сказывается и на внешности.

Отказ от алкоголя и осознанный подход к здоровью

Ирина Александровна ведет здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь.
Ирина Александровна ведет здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь.Источник: РИА "Новости"

Ирина Винер, как истинная спортсменка, ведет здоровый образ жизни и отказывается от мимолетных удовольствий. Она не употребляет алкоголь — по ее словам, он не дает ей нужного эффекта, в отличие от многих людей, которым хорошее вино или шампанское поднимают настроение.

Ирина Александровна также придерживается принципов правильного питания. По ее убеждению, питание должно быть сбалансированным и «чистым», чтобы давать организму необходимые питательные вещества и жизненные силы. При этом она иногда может позволить себе что-то вредное — например, кусок колбасы или шоколад. Но главное — она всегда знает меру и не делает еду центром своей жизни.

Ирина Александровна уверена, что в любом возрасте главное — не останавливаться, продолжать двигаться и искать источники энергии в том, что приносит вам радость.