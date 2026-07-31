Российские гимнасты выступят на ЧЕ в Хорватии без флага и гимна

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе только в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
Решение принято по требованию Министерства туризма и спорта Хорватии. В соответствии с переходным порядком, утвержденным внеочередной генеральной ассамблеей European Gymnastics 28 июля, национальные флаги, гимны и другие государственные идентификаторы России и Беларуси на турнире использоваться не будут. European Gymnastics заявила, что уважает позицию хорватских властей. Детали реализации ограничений будут согласованы с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics).
Ранее, 17 мая, исполком World Gymnastics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Однако для турниров, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, допускается переходный порядок. Его применение возможно в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику. Переходный порядок касается только использования символики и не влияет на допуск спортсменов к соревнованиям.