Российские гимнасты выступят на ЧЕ в Хорватии без флага и гимна

Ранее, 17 мая, исполком World Gymnastics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Однако для турниров, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, допускается переходный порядок. Его применение возможно в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику. Переходный порядок касается только использования символики и не влияет на допуск спортсменов к соревнованиям.