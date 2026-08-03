Самые богатые гимнастки мира: на чем они заработали миллионы после спорта

Женская гимнастика привлекает миллионы зрителей, но призовые в этом виде спорта значительно скромнее, чем, например, в теннисе или гольфе. Основной доход топ-гимнастки получают от рекламных контрактов, инвестиций и собственных бизнесов. В нашей статье четыре гимнастки, которые смогли превратить свою спортивную славу в многомиллионные состояния.
Симона Байлз: $16 млн за год и собственный бренд
Американская гимнастка Симона Байлз — самая титулованная в истории. На ее счету 30 медалей чемпионатов мира и 7 олимпийских наград. В 2025 году она заработала 16 миллионов долларов и заняла 10-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. При этом только 1,8 миллиона из этой суммы пришлись на соревнования — остальное составили доходы от рекламных контрактов.
В портфолио Байлз — соглашения с брендами Athleta, Visa, Core Power и GK Elite. Сама спортсменка не скрывает, что на рекламных доходах можно строить карьеру и после спорта. В 2025 году она запустила собственную линию спортивной одежды, а также активно работает над документальным проектом о своей жизни.
В 2026 году Forbes оценил состояние Симоны Байлз в 20 миллионов долларов, и с каждым годом эта цифра растет. В 2024 году она была самой высокооплачиваемой гимнасткой мира, а ее гонорары за одно рекламное появление достигают 1 миллиона долларов.
Шон Джонсон: $15 млн и многомиллионные контракты
Американская гимнастка Шон Джонсон, олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, заработала за карьеру около 15 миллионов долларов. Ее доходы также складывались не из призовых, а из рекламных контрактов — с CoverGirl, Nike и другими крупными брендами.
После завершения карьеры в 2012 году Джонсон стала телеведущей, снялась в нескольких шоу и начала развивать собственный бренд. В 2026 году ее состояние оценивается в 9−10 миллионов долларов. Джонсон активно ведет блог, где делится советами по фитнесу и питанию, и зарабатывает на рекламных интеграциях в социальных сетях. По некоторым данным это приносит ей доход примерно в 502−724 тысячи долларов в год.
Она также инвестирует в недвижимость и развивает линию одежды для активного отдыха. Ее карьера после спорта — пример того, как можно грамотно монетизировать свою известность, не оставаясь при этом в большом спорте.
Алина Кабаева: построила карьеру в политике и медиа
Российская гимнастка Алина Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года, пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы. После завершения карьеры в 2007 году она не стала строить карьеру в фитнесе или шоу-бизнесе, а ушла в политику и медиа.
Кабаева стала депутатом Госдумы, а затем возглавила совет директоров Национальной Медиа Группы — одного из крупнейших медиахолдингов России. Ее состояние оценивается примерно в 80−100 миллионов долларов. В 2026 году Forbes включил ее в список самых богатых женщин России с состоянием около 3,5 миллиарда рублей.
В 2018 году она защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата педагогических наук. С 2022 года Кабаева развивает собственную академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи. Ее воспитанницы успешно выступают на международных соревнованиях, а сама Кабаева лично занимается подготовкой спортсменок.
Оксана Чусовитина: $1 млн и бизнес в США
Узбекская и немецкая гимнастка Оксана Чусовитина — единственная спортсменка, которая выступала на восьми Олимпийских играх. В 2026 году ей исполнился 51 год, и она продолжает соревноваться. За свою долгую карьеру она заработала более 1 миллиона долларов призовых, что для гимнастики является впечатляющей суммой.
Кроме спортивных доходов, Чусовитина успешно инвестирует в недвижимость — у нее есть несколько объектов в США и Германии. Она также открыла гимнастический центр в Ташкенте, где тренирует молодых спортсменок. В 2025 году она запустила онлайн-школу по гимнастике, где делится своими уникальными техниками и опытом.
Ее история — пример того, как можно продолжать зарабатывать на любимом деле даже в зрелом возрасте. В 2026 году ее состояние оценивается в 2−3 миллиона долларов, и она продолжает активную карьеру, вдохновляя миллионы людей по всему миру.
Все эти известные гимнастки не остановились после завершения спортивной карьеры и нашли новые способы зарабатывать на своем имени и таланте. Это доказывает, что спортивное прошлое дает возможности для новой, еще более успешной жизни.