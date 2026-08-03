Самые богатые гимнастки мира: на чем они заработали миллионы после спорта

После завершения карьеры в 2012 году Джонсон стала телеведущей, снялась в нескольких шоу и начала развивать собственный бренд. В 2026 году ее состояние оценивается в 9−10 миллионов долларов. Джонсон активно ведет блог, где делится советами по фитнесу и питанию, и зарабатывает на рекламных интеграциях в социальных сетях. По некоторым данным это приносит ей доход примерно в 502−724 тысячи долларов в год.