Гандболистка Вяхирева поделилась эмоциями от победы в Лиге чемпионов

«Надеюсь, я вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью. Я сделала свой выбор прошлым летом. Это безумие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь. Для меня главное — быть здесь и радоваться тому, что я играю в гандбол. Я просто стараюсь делать все возможное здесь и сейчас. У меня была мечта, и здесь она стала реальностью. Мы начали работать 11 месяцев назад, и теперь у нас есть этот трофей. Мы много работали для этого и очень хорошо выглядим на площадке. Я просто в восторге от нашей сыгранности и движения», — приводит слова Вяхиревой VG.