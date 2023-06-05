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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Гандболистка Вяхирева поделилась эмоциями от победы в Лиге чемпионов

Российская гандболистка норвежского клуба «Вайперс» Анна Вяхирева заявила, что гордится победой в женской Лиге чемпионов.

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«Вайперс» со счетом 28:24 обыграл венгерский «Ференцварош» и стал победителем Лиги чемпионов. Клуб стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд. Вяхирева забросила шесть мячей, стала самым результативным игроком матча и была признана самым ценным игроком «Финала четырех».

«Надеюсь, я вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью. Я сделала свой выбор прошлым летом. Это безумие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь. Для меня главное — быть здесь и радоваться тому, что я играю в гандбол. Я просто стараюсь делать все возможное здесь и сейчас. У меня была мечта, и здесь она стала реальностью. Мы начали работать 11 месяцев назад, и теперь у нас есть этот трофей. Мы много работали для этого и очень хорошо выглядим на площадке. Я просто в восторге от нашей сыгранности и движения», — приводит слова Вяхиревой VG.

Летом 2022 года Вяхирева покинула клуб «Ростов-Дон» и перешла в «Вайперс». В составе сборной России Анна выиграла Олимпиаду 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров.

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