Десять гандболистов пропали без вести на юношеском ЧМ в Хорватии

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По информации источника, десять бурундийских гандболистов 2006 года рождения в среду днем покинули помещение университетской резиденции в Риеке и уехали в неизвестном направлении. Из-за этого сборная Бурунди не смогла провести игру со сверстниками из Бахрейна и получила техническое поражение со счетом 0:10.

Полиция начала операцию с целью розыска исчезнувших лиц и установления фактов и обстоятельств их пропажи. Возможно, они самостоятельно спланировали побег, чтобы в дальнейшем попасть в Западную Европу. В январе этого года Хорватия вошла в Шенгенскую зону свободного передвижения без пограничного контроля между странами‑членами.

Бурунди — небольшое густонаселенное государство в Восточной Африке, входящее в число беднейших и наименее развитых стран мира.