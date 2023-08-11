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09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Десять гандболистов пропали без вести на юношеском ЧМ в Хорватии

Десять гандболистов юношеской сборной Бурунди до 19 лет пропали без вести во время чемпионата мира, который проходит в Хорватии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Источник: Социальные сети

По информации источника, десять бурундийских гандболистов 2006 года рождения в среду днем покинули помещение университетской резиденции в Риеке и уехали в неизвестном направлении. Из-за этого сборная Бурунди не смогла провести игру со сверстниками из Бахрейна и получила техническое поражение со счетом 0:10.

Полиция начала операцию с целью розыска исчезнувших лиц и установления фактов и обстоятельств их пропажи. Возможно, они самостоятельно спланировали побег, чтобы в дальнейшем попасть в Западную Европу. В январе этого года Хорватия вошла в Шенгенскую зону свободного передвижения без пограничного контроля между странами‑членами.

Бурунди — небольшое густонаселенное государство в Восточной Африке, входящее в число беднейших и наименее развитых стран мира.

Сборная Бурунди проиграла на турнире все пять матчей с общим счетом 112:233. Сегодня у команды запланирован заключительный матч против сборной Новой Зеландии, в котором команды разыграют последнее и предпоследнее место на турнире.

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