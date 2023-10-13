Российские гандболистки лишились шансов выступить на ОИ-2024

«Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта. Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», — приводит слова представителя пресс-службы Международной федерации гандбола ТАСС.

Российская команда не получила уайлд-кард для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры. Чемпионат мира пройдет в декабре в Дании, Швеции и Норвегии.

Женская сборная России выиграла золотые медали на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году стала второй на Играх в Токио.