Российские гандболистки лишились шансов выступить на ОИ-2024
Женская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Женская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта. Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», — приводит слова представителя пресс-службы Международной федерации гандбола ТАСС.
Российская команда не получила уайлд-кард для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры. Чемпионат мира пройдет в декабре в Дании, Швеции и Норвегии.
Женская сборная России выиграла золотые медали на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2021 году стала второй на Играх в Токио.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.