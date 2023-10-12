МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.
Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.
Такое решение было принято из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.
«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», — сказал Адамс.
При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.
«Исполком МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов», — говорится в заявлении.
Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо на имя президента МОК Томаса Баха с просьбой вынести вопрос о санкциях за включение в состав ОКР олимпийских советов новых регионов на рассмотрение на ближайшем заседании исполкома МОК.