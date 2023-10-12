МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Такое решение было принято из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», — сказал Адамс.

При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

«Исполком МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов», — говорится в заявлении.