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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.

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Источник: AFP 2023

Такое решение было принято из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации 5 октября.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», — сказал Адамс.

При этом МОК оставил за собой право на принятие решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

«Исполком МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов», — говорится в заявлении.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт направил официальное письмо на имя президента МОК Томаса Баха с просьбой вынести вопрос о санкциях за включение в состав ОКР олимпийских советов новых регионов на рассмотрение на ближайшем заседании исполкома МОК.

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